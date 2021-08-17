إذا قمت بمزامنة كلمات مرور آيكلاود مع ويندوز، فإن تطبيق كلمات مرور آيكلاود الجديد والمخصص من شركة آبل يمنحك بعض القدرات الجديدة، إذ يتيح لك التطبيق، الذي يأتي مع تحديث iCloud for Windows 12.5، البحث في كلمات المرور المحفوظة وتحديثها وإضافة كلمات مرور جديدة وحذف معلومات تسجيل الدخول التي لم تعد تريدها.

وتوضح وثائق آبل كيفية إدارة كلمات مرور آيكلاود باستخدام التطبيق الجديد. ويمكنك الوصول إلى التطبيق من قائمة ابدأ، وإجراء أي تغييرات تحتاجها على كلمات المرور. وتتم مزامنة هذه التغييرات بعد ذلك مع أجهزة آبل.

وطرحت آبل بعض الدعم لكلمات مرور آيكلاود عبر ويندوز في وقت سابق من هذا العام. وأضاف تحديث آيكلاود لنظام ويندوز في شهر يناير دعمًا لإضافة جوجل كروم التي تتيح لك استخدام كلمات المرور الموجودة في سلسلة مفاتيح آيكلاود، بالإضافة إلى إضافة كلمات مرور جديدة إلى سلسلة مفاتيح آيكلاود من جوجل كروم.

وواجهت هذه الإضافة في البداية صعوبة. ولكن أصبحت متاحة للمستخدمين إلى حد ما. ولا يزال جزء من نظام إدارة كلمة مرور آيكلاود لنظام التشغيل ويندوز، ويوفر التحديث 12.5 دعمًا لإصدار متصفح مايكروسوفت إيدج من الإضافة أيضًا

ومن الناحية النظرية، تعمل إضافات جوجل كروم مع مايكروسوفت إيدج. ولكن المراجعات عبر متجر جوجل كروم الإلكتروني تشير إلى أن هذا لم يكن هذا هو الحال بالنسبة لكلمات مرور آيكلاود.

يجعل هذا التحديث استخدام آيكلاود لمزامنة كلمات مرورك أكثر قابلية للتطبيق بشكل ملحوظ إذا كنت شخصًا يتنقل بين ويندوز وماك أو يستخدم ويندوز وآيفون.

وتمنحك القدرة على رؤية قائمة كلمات المرور المحفوظة والبحث فيها مزيدًا من المرونة مقارنة بإضافة المتصفح، كما أن القدرة على إدارة كلمات المرور تعني أنك لست مضطرًا للانتقال إلى جهاز آبل إذا كنت تريد إجراء تغييرات على تسجيلات الدخول.

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آيكلاود لنظام ويندوز يضيف مدير كلمات المرور

بالرغم من أن التطبيق الجديد ليس مميزًا مثل مدير كلمات المرور المخصص أو مثل الوصول إلى سلسلة المفاتيح عبر ماك. ولكن هذا التطبيق أفضل من القدرات الإدارية القليلة أو المعدومة التي يمتلكها مستخدمو ويندوز من قبل لكلمات مرور آيكلاود.

ويتوفر التحديث 12.5 الآن، ويمكنك الحصول عليه بالانتقال إلى متجر ويندوز والبحث عن التحديثات. وإذا لم يكن لديك إعداد مزامنة كلمة مرور آيكلاود عبر جهاز ويندوز. فإنه يتعين عليك تمكينه في إعدادات آيكلاود قبل أن تتمكن من استخدام مدير كلمات المرور.

ويتطلب القيام بذلك حساب آبل يستخدم المصادقة الثنائية. إلى جانب جهاز آبل يعمل بنظام iOS 14 أو macOS 11 أو إصدار أحدث، الذي تحتاج إليه للحصول على رمز الأمان.

ويتعين عليك أيضًا إعداد Windows Hello. ولكن في حال لم يكن حاسبك يتضمن مصادقة بيومترية، فإن بإمكانك استخدام رقم التعريف الشخصي.

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