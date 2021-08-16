تتطلع شركة وول مارت Walmart إلى توظيف خبير في العملات المشفرة لتطوير استراتيجية البلوك تشين، والانضمام إلى عدد متزايد من الشركات الكبرى التي تستكشف جدوى العملات الرقمية مثل بيتكوين.

ويكون المنصب مسؤولاً عن تطوير استراتيجية العملة الرقمية وخريطة طريق المنتج وتحديد الاستثمارات والشراكات المتعلقة بالتشفير، وذلك وفقًا لمتطلبات الوظيفة المنشورة عبر موقع الويب الخاص بعملاقة البيع بالتجزئة. ويكون مقر المدير الجديد في مكاتب الشركة في أركنساس.

ومن المفترض أن يكون لدى الشخص المعني سجل في قيادة الشركات الرائدة والمتوسعة. إلى جانب خبرة تزيد عن عشر سنوات في إدارة المنتج أو البرنامج وتسويق المنتجات القائمة على التكنولوجيا.

بالإضافة إلى ذلك يكون المرشح المثالي خبيرًا في عالم العملات الرقمية واللاعبين الرئيسيين فيها، وكذلك في البلوك تشين.

بينما لم تكن نوايا وول مارت المحددة واضحة على الفور، فإن الوصف الوظيفي يشير إلى مجموعة واسعة من خيارات الدفع لعملائها في المتاجر وعبر الإنترنت.

وتأتي جهود التوظيف من قبل Walmart بعد عدة أسابيع من نشر وظيفة مماثلة من قبل شركة أمازون المنافسة. مما يشير إلى أن أكبر بائعي التجزئة في الولايات المتحدة قد يسمحون للعملاء قريبًا باستخدام العملات المشفرة لدفع ثمن مشترياتهم.

وبدأت شركة باي بال PayPal بالسماح لعملاء محددين من تطبيق Venmo الخاص بها بشراء العملات الرقمية وبيعها والاحتفاظ بها في وقت سابق من هذا العام ووسعت الجهود الأسبوع الماضي.

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وول مارت تستكشف عالم العملات المشفرة

لا ينبغي أن يكون هذا مفاجئًا للغاية. وبالرغم من أن أمازون نفت المزاعم بأنها كانت تستعد للبدء بقبول مدفوعات بيتكوين – مع التأكيد على أنها مهتمة بالعملات المشفرة – فإن العملات الرقمية والبلوك تشين حصلت بشكل عام على اهتمام كبير خلال الوباء.

وسواء كان الأمر يتعلق بظهور المقتنيات المرتبطة بالبلوك تشين مثل الرموز المميزة غير القابلة للاستبدال NFT. أو قرار سلاسل المسارح الكبرى AMC قبول مدفوعات التشفير لجذب جمهورها الجديد عبر الإنترنت. يبدو أن الناس مهتمون جدًا بتجربة الأصول الرقمية المضاربة.

ولم يأتي اهتمام وول مارت بعالم التشفير بشكل مفاجئ. إذ قدمت الشركة في عام 2019 براءة اختراع لأصل رقمي من شأنه أن يكون مرتبطًا بإنشاء وحدة عملة رقمية يتم ربطها بدورها بوحدة من العملة العادية.

وقالت وول مارت في الإيداع إن العملة الرقمية قد تكون مرتبطة بالدولار الأمريكي. على أن تكون متاحة للاستخدام لدى تجار التجزئة أو الشركاء المختارين.

ويبدو أن المستقبل الذي تقبل فيه وول مارت وأمازون طرق الدفع البديلة ممكنًا بشكل متزايد. إذ يقول 18 في المئة من السكان البالغين في أمريكا إنهم من المحتمل أن يستخدموا العملة المشفرة لشراء العناصر اليومية. مثل البقالة واللوازم المنزلية.

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