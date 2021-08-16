تواجه شركة هواوي من جديد مزاعم بأنها تثبت أبواب خلفية في الشبكات. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن المقاول الأمريكي BES قد رفع دعوى قضائية فيدرالية تتهم الشركة الصينية بسرقة أسراره التجارية بعد عملهما معًا في مشروع للحكومة الباكستانية

كما اتهمها بالضغط عليه لتثبيت باب خلفي للبيانات ضمن مشروع المدينة الآمنة Safe City في لاهور بباكستان.

ووفقًا للشكوى، تعاقدت هواوي من الباطن مع BES في عام 2016 للحصول على عرض بقيمة 150 مليون دولار لتطوير برنامج لبرنامج الحكومة الباكستانية يوفر تقنية جديدة للشرطة وجهات تطبيق القانون في لاهور.

وقال BES إنه أنشأ برنامجًا للمشروع يجمع البيانات من الوكالات الحكومية ويتحكم في الوصول إلى المباني ويراقب وسائل التواصل الاجتماعي ويدير الطائرات المسيرة من بين أشياء أخرى.

وقالت الشكوى إن أنظمة البرمجيات الثمانية التي طورها BES للمشروع تضمنت تعليمات برمجية خاص وتصميمات ورسومًا بيانية ومعلومات أخرى تعتبر أسرارًا تجارية قيمة في صميم أعمال BES.

ويزعم أن مسؤولي الشركة الصينية طالبوا بأن يرسل BES هذه المعلومات إلى الشركة في الصين للاختبار. وقال BES إنه وافق على الطلب لكنه أنهى تصريحها باستخدام التكنولوجيا بعد أن ألغت هواوي وصوله إلى مختبر الاختبار.

وقالت الشكوى إن هواوي لم تعيد أيًا من أدوات تصميم البرامج السرية أو تلغي تثبيت البرنامج. وذلك بعد أن وافقت على ذلك سابقًا.

وأوضح BES أن الشركة الصينية طلبت في وقت لاحق منه تثبيت برنامجه الخاص بتجميع البيانات – الذي تستخدمه سلطات تطبيق القانون الباكستانية لجمع وتحليل البيانات الحساسة من مختلف المصادر والوكالات الحكومية – في مختبرها الصيني.

وقال BES: كان الطلب هذه المرة ليس لأغراض الاختبار. ولكن مع الوصول الكامل. إلى البيانات في مشروع مدينة لاهور الآمنة.

ووافق BES، تحت تهديد الإنهاء ووقف المدفوعات، بعد أن قالت الشركة الصينية إنها حصلت على موافقة من الحكومة الباكستانية.

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هواوي متهمة بالتجسس في باكستان

من المفترض أن النظام منح الشركة الصينية إمكانية الوصول إلى قاعدة بيانات ساعدتها في جمع بيانات المواطنين والحكومة الحساسة المهمة للأمن القومي الباكستاني.

واتهمت الشكوى هواوي باستخدام البرنامج كباب خلفي من الصين إلى لاهور للوصول إلى البيانات الحساسة والتلاعب بها واستخراجها المهمة للأمن القومي الباكستاني.

وقال BES أيضًا إن الشركة الصينية لم تدفع أبدًا مقابل بعض برامجه، وإنها تسيء استخدام أسراره التجارية في مشاريع المدينة الآمنة Safe City مماثلة في باكستان وحول العالم.

وقالت هواوي للصحيفة إنه لا يوجد دليل على أنها قامت بتركيب أبواب خلفية في أي من المنتجات.

وفي بيان صدر في وقت سابق من النزاع، أقرت الشركة بالنظام المكرر في الصين. ولكن أكدت أنه نسخة تجريبية معزولة فعليًا عن الشبكة الحقيقية، مما يجعل من المستحيل استخراج البيانات.

وقال محمد كمران خان، المشرف على جهود لاهور، إن التحقيق جار. ولكن لم يكن هناك أي دليل على سرقة البيانات حتى الآن.

وتسلط الدعوى القضائية الضوء على المخاوف المستمرة من أن الشركة الصينية قد تساعد أهداف المراقبة الصينية.

ولطالما أنكرت الشركة هذه المزاعم، ولا يوجد حتى الآن دليل على أنها استخدمت الأبواب الخلفية للتطفل على بلدان أخرى.

ومع ذلك، فإن ذلك لم يهدئ الشكوك التي دفعت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرهما إلى إدراج تقنيتها في القائمة السوداء.

وقد تؤدي هذه القضية إلى تفاقم موقف هواوي حتى لو لم تصمد تأكيدات BES في المحكمة.

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