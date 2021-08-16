كاميرات المراقبة أصبحت قادرة على التنقل والطيران

كاميرات المراقبة قد تطورت بشكل كبير في السنوات الأخيرة. وقد أصبحت هذه الأجهزة الصغيرة قادرة على التعرف على الحركة واستشعارها، إرسال التحذيرات لأصحابها، التفاعل مع مكونات المنزل الرقمية، والمزيد.

ولعل المشكلة الوحيدة التي كانت تعاني منها هذه الأجهزة هي أنها ثابتة. وبالتالي فهي لا تستطيع أن تسجل سوى ما تراه في نطاق عدستها. إلا أن التطور السريع لهذه المنتجات سيغير من ذلك.

ستصبح كاميرات المراقبة الآن قادرة على الطيران في نطاق محدد وتسجيل كل ما يحدث فيه. أو التجول والتنقل في هذا المكان، ومثال على ذلك نجد كاميرا Ring Always Home Cam، أو Sunflower Labs’ Beehive.

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كاميرات مراقبة قادرة على الطيران

وتتمكن هذه الأجيال الجديدة من متابعة ما يحدث حول المنزل بشكل مستمر. كما أن بعضها قد يأتي على شكل روبوتات للتنظيف، وهي التي تعمل على تنظيف المنزل من ناحية، ومراقبته من ناحية أخرى.

ولعل السؤال الذي يطرح نفسه بالنسبة لهذه التقنيات المتطورة هو: هل نحن مستعدين لهذه التقنيات؟

ولا شك أن هذه التقنيات قد يساء استخدامها بما يهدد الخصوصية والأمان الخاصين بالمستخدم. ومن ناحية أخرى فهناك أخطار فيزيائية، والتي تتلخص في أن هذه الكاميرات تأتي على شكل طائرات رباعية والتي قد تجرح المستخدم.

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ومن ناحية أخرى، اصطدام كاميرات المراقبة الطائرة بالبشر قد ينتج عنه أضرار جسدية جسيمة. وهو ما حدث سابقًا مع كاميرا مثل Sunflower Labs’ Bee الطائرة.

لكن تقدم هذه الأجهزة خاصية هامة جدًا وهي تجنب الاصطدام. حيث أن الكاميرا الطائرة تتعرف عمّا إذا كان هناك شخص ما في طريقها. وفي هذه الحالة تقوم بالطيران من حوله لتجنبه. إلا أن الحوادث تستمر في الحدوث بالرغم من ذلك.

ونظرًا لأن هذه الأجهزة تطير على ارتفاع 15 قدم من الأرض في المتوسط فهي آمنة بالنسبة للأطفال نظرًا لقصر قاماتهم.

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وتتوفر كاميرات المراقبة الجديدة مع خاصية الطيران أو التنقل. حيث أن الكاميرات القادرة على الطيران تستخدم عادةً للمراقبة خارج المنزل، بينما تستخدم القادرة على التنقل في مراقبة ما يحدث داخل الأماكن المغلقة.

وتكلف كاميرات المراقبة الطائرة مبالغ كبيرة. كاميرا Sunflower Labs’ Bee قد تكلّف ما يصل إلى 10,000 دولار أمريكي. بينما تكلف كاميرا Ring Always Home Cam المتحركة مبلغ 250 دولار أمريكي فقط.

ويتوقع أن تنتشر كاميرات المراقبة المتنقلة بشكل كبير بالمقارنة مع تلك الرائدة، نظرًا للأسعار ولسهولة الاستخدام.



وتظل كاميرات المراقبة المتنقلة قادرة على التسبب في مشاكل عديدة من حيث الخصوصية. ببساطة يمكنها أن تخترق أو أن تسرب البيانات. إلى جانب أنها قد تجمع بيانات وصور لا يريد المستخدم جمعها.