ظهرت المزيد من الأدلة على أن إطلاق هاتف شركة جوجل القادم Pixel 5a قد يكون وشيكًا. وحصلت التقارير على ما تقول إنه صور لمكونات Pixel 5a التي يتم إرسالها حاليًا إلى متاجر إصلاح الهواتف قبل إعلان 17 أغسطس.

ويبدو أن هذه الصور تؤكد الشائعات التي تدور حول الهاتف ذي الميزانية المحدودة، بما في ذلك تاريخ إصداره.

ومن الواضح بحسب الصور أن الجهاز يتطابق مع الصور السابقة التي ظهرت مرة أخرى في شهر فبراير.

ويبدو أن التصميم متطابق تقريبًا مع Pixel 4a 5G الحالي من حيث الجهة الخلفية وتصميم الكاميرا. والاختلاف الأكثر وضوحًا هو ما يبدو أنه زر طاقة مضلع.

ويحصل الهاتف على إعداد مماثل لكاميرا Pixel 4a 5G الخلفية المزدوجة وحجمها. ولكن مع بطارية أكبر بكثير تبلغ 4680 ميلي أمبير (من 3800 ميلي أمبير) – هذه أكبر بطارية في أي هاتف بيكسل – مع جهة خلفية مطاطية أكثر قليلاً من البلاستيك الصلب لهاتف الجيل السابق.

كما تدعم الصور الحديث عن منفذ لسماعة الرأس. ولكن اللوحة الرئيسية والمكونات الأخرى غير واضحة. وذلك بالرغم من أنه من المتوقع أن تعتمد جوجل على Snapdragon (ربما 765G من Pixel 4a 5G) بدلاً من نسخة مختلفة من شريحة Tensor المخصصة التي تأتي إلى بيكسل 6.

عينة من كاميرا Pixel 5A تلمح إلى المواصفات

جوجل قد تكشف عن Pixel 5a في 17 أغسطس

يزعم المصدر أن عملاقة البحث تخطط للكشف عن Pixel 5a في 17 أغسطس. وأشارت الشائعات السابقة إلى أن الهاتف قد يصل إلى المتاجر في 26 أغسطس بسعر 450 دولار، أي أقل بمقدار 50 دولار من Pixel 4a 5G ولكن أعلى بمقدار 100 دولار بالنسبة لسعر هاتف Pixel 4a.

وفي إصدار حديث من رسالته الإخبارية Power On، ادعى الصحفي مارك غورمان من وكالة بلومبرج أن هاتف Pixel 5a يتم إطلاقه في شهر أغسطس. وبالنظر إلى إطلاق Pixel 4a في شهر أغسطس من العام الماضي، لا ينبغي أن يكون هذا مفاجئًا.

وأعلنت الشركة عن هاتف Pixel 4a في بيان صحفي العام الماضي. ومن المحتمل أن تفعل الشيء نفسه هذا العام بالنسبة لهاتف Pixel 5a.

وفي حال كانت التسريبات دقيقية، فإن ذلك يعني أنك لن تنتظر طويلاً لمعرفة التفاصيل الكاملة لهذا الهاتف من الفئة المتوسطة. أما بالنسبة إلى بيكسل 6 وبيكسل 6 برو، فمن المحتمل أن ننتظر حتى شهر أكتوبر لإزاحة الستار رسميًا.

جوجل تؤكد وجود Pixel 5A 5G ردًا على الشائعات