الفروق بين ساعات سامسونج الذكية Active 2 وWatch 4

ظهرت أحدث ساعات سامسونج الذكية في مؤتمر Unpacked الذي كان منذ عدة أيام، وذلك إلى جانب الإعلان عن هاتف Fold 3 و Flip 3 أيضًا.

وتأتي الساعة الجديدة لتستبدل ساعة Active 2 من سامسونج والتي صدرت منذ عدة سنوات ولكن تظل أحد أفضل ساعات سامسونج الذكية حتى اليوم.

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ويعتبر إطلاق ساعة Galaxy Watch 4 لحظة هامة في تاريخ الساعات الذكية ، وذلك لأنها تعتبر أول ثمار التعاون الجديد.

وقد أعلنت جوجل سابقًا عن تعاون جديد بينها وبين سامسونج لتقديم الجيل الجديد من الساعات،

لذلك قررت سامسونج استخدام النظام بدلًا من Tizen OS.

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ساعة Watch 4 تتغلب على Active 2 من ناحية العتاد

تقدم ساعة سامسونج الجديدة تطورًا كبيرًا من ناحية العتاد والمواصفات عن ساعة Active 2.

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وتستخدم الساعة الجديدة معالج Exynos W920 المصنع بدقة 5 نانومتر، لتكون بذلك أول ساعة تستخدم معالج بدقة 5nm.

ويعتبر المعالج الجديد أفضل كثيرًا من معالج سامسونج ثنائي النواة القديم الذي كانت تستخدمه في Active 2.

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وبينما جاءت سعة الذاكرة المؤقتة متشابهة بين الساعتين، إلا أن Watch 4 تأتي بمساحة تخزين أكبر تصل إلى 16 جيجابايت بدلًا من 4 جيجابايت.

كما استخدمت سامسونج بطارية أكبر قليلًا من Active 2، وذلك حتى تحصل على مدة استخدام أطول قليلًا.

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كذلك وصل التطور إلى حجم الشاشة في ساعة Watch 4، حيث جاءت بجحم 1.36 بوصة ودقة 450×450 في حجم 46 مم.

وتأتي الساعة بدقة 396×396 وشاشة بحجم 1.19 في حجم 42 مم، وهي أكبر وذات دقة أعلى من شاشات Active 2 في جميع الحالات.

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النظام الجديد هو الاختلاف الأكبر

كان تعاون جوجل مع سامسونج لتقديم النظام الجديد لحظة تغير عالم الساعات الذكية بعدها.

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ويسمح لك النظام الجديد بالوصول إلى جميع خدمات جوجل للساعات الذكية إلى جوار خدمات سامسونج لها، وقد سهل هذا التعاون تطوير التطبيقات للساعات الذكية.

لذلك أصبح بإمكانك تشغيل متجر جوجل بلاي للساعات واستخدام خرائط جوجل عبر الساعة مباشرةً، وهذا ما لم تكن تستطيع فعله في الماضي.

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هل يجب شراء ساعة سامسونج الجديدة بدلًا من Active 2 ؟

تختلف الإجابة على هذا السؤال بناءً على عدة عوامل مختلفة، ويعتبر جانب الميزانية هو الأهم فيها.

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وذلك لأن ساعة Active 2 تأتي بسعر أقل من Watch 4، كما أنك تستطيع الحصول عليها مستعملة بحالة جيدة.

لذلك إن كنت ترغب في الحصول على ساعة ذكية بسعر مناسب وقيمة جيدة فإن Active 2 تعتبر اختيارًا جيدًا.

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أما إذا كنت تبحث عن الأفضل، أو كانت هذه أول تجربة مع ساعات سامسونج الذكية، فإن Watch 4 هي الاختيار الأمثل.

وذلك بسبب الدعم المستمر لها بدلًا من Active 2 التي توقف دعمها، كما أنها تأتي بعتاد أفضل وأقوى.

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