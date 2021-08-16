إنتل تعلن عن أول وحدة معالجة رسومات للألعاب Arc

اختارت شركة إنتل اسمًا لمنتجاتها الرسومية الاستهلاكية العالية الأداء Intel Arc. وتغطي العلامة التجارية الجديدة جوانب العتاد والبرامج التي تدعم وحدات معالجة الرسومات المنفصلة المتطورة من الشركة، فضلاً عن الخدمات وأجيال متعددة من الأجهزة.

ومن المتوقع أن يصل أول هؤلاء، المعروف سابقًا باسم DG2، عبر الاسم الرمزي Alchemist في الربع الأول من عام 2022.

وتتوفر وحدات معالجة الرسومات Alchemist المستندة إلى Arc في كل من أجهزة الحاسب المكتبية والمحمولة في أوائل عام 2022. ويبدو أن الشركة الأمريكية تهدف إلى التنافس ضد كل من AMD وإنفيديا هنا.

وبالرغم من أننا ما زلنا لا نعرف الكثير عن أداء وحدات معالجة الرسوميات Alchemist الأولى. فقد نشرت إنتل مقطع فيديو تشويقي أظهر نموذجًا أوليًا من الشريحة تدعم PUBG و Psychonauts 2 و Metro Exodus والمزيد.

وتكون وحدات معالجة الرسوميات Arc قادرة على التظليل الشبكي والتظليل المتغير المعدل ورفع مستوى الفيديو وتتبع الشعاع في الوقت الفعلي.

وتعد الشركة أيضًا بتقنية AI Accelerated Super Sampling، مما يعني أن الشركة لديها منافسها الخاص لتقنية إنفيديا Deep Learning Super Sampling.

بالإضافة إلى ذلك أطلقت AMD في شهر يونيو FidelityFX Super Resolution، وهي ردها على تقنية إنفيديا Deep Learning Super Sampling.

ولكن تستخدم FidelityFX Super Resolution تقنية الارتقاء المكاني بدلاً من الارتقاء الزماني القائمة على الذكاء الاصطناعي.

علاوة على ذلك تهدف كل هذه التقنيات إلى ترقية الألعاب من دقة أقل لتوفير معدلات إطارات أكثر سلاسة دون المساومة على جودة الصورة.

اقرأ أيضًا: نظرة على معالجات Alder Lake-P من إنتل

إنتل تدخل مجال وحدات معالجة رسومات الألعاب

يقول رئيس وحدة معالجة الرسوميات لعملاء إنتل: إن إطلاق العلامة التجارية Intel Arc والكشف عن أجيال الأجهزة المستقبلية يدل على التزامنا العميق والمتواصل بالنسبة للاعبين وصناع المحتوى في كل مكان.

وأضاف: لدينا فرق تعمل لضمان تقديم تجارب من الدرجة الأولى عندما تكون هذه المنتجات متاحة في وقت مبكر من العام المقبل.

وتشوق الشركة للعلامة التجارية لوحدات معالجة الرسومات Arc وتكشف أن Battlemage و Celestial و Druid كلها أسماء رمزية لأجيالها المستقبلية من وحدات معالجة الرسومات Arc. وتم التخطيط لمزيد من التفاصيل في وقت لاحق في عام 2021.

وأطلقت إنتل حتى الآن بطاقاتها الرسومية الأولى Iris Xe، التي تحمل الاسم الرمزي DG1، والتي تستخدم بنية الشركة Xe LP.

نتيجة لذلك تم تصميم بطاقات الطاقة المنخفضة هذه بشكل أساسي لمحطات العمل المبنية مسبقًا. بدلاً من منصات الألعاب المخصصة.

وتعتمد وحدات معالجة الرسومات Arc القادمة على الهندسة المعمارية المصغرة Xe-HPG للشركة. وهي عبارة عن مزيج من العمل الذي كانت الشركة تضعه في بنى Xe-LP و HP و HPC المصغرة.

اقرأ أيضًا: AMD تحقق مكاسب غير مسبوقة على حساب إنتل