تعمل شركة جوجل على تطوير ميزة إمكانية وصول جديدة لنظام أندرويد تتيح لك التحكم في الهاتف باستخدام تعبيرات الوجه مثل الابتسامة أو رفع الحواجب.

ولطالما كان لدى أندرويد واجهة برمجة تطبيقات لإمكانية الوصول مخصصة للمطورين لإنشاء تطبيقات وتجارب تهدف إلى مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بالرغم من أنها لا تستخدم دائمًا لهذا الغرض.

وتعتزم الشركة إدراج التطبيقات التي تستخدم واجهة برمجة تطبيقات إمكانية الوصول ضمن فئات قليلة. بما في ذلك برامج قراءة الشاشة وأنظمة الإدخال القائمة على التبديل وأنظمة الإدخال القائمة على الصوت.

ويوفر تطبيق Android Accessibility Suite الخاص بالشركة مجموعة من أدوات إمكانية الوصول حتى يتمكن الأشخاص ذوو الإعاقة من الوصول إلى أجهزتهم.

ويضيف آخر تحديث لـ Android Accessibility Suite طريقة جديدة للمستخدمين للتحكم في أجهزتهم عبر Camera Switches.

وتم تضمين الإصدار التجريبي 12.0.0 من تطبيق Android Accessibility Suite كجزء من الإصدار التجريبي الرابع من أندرويد 12، الذي تم طرحه لهواتف بيكسل قبل بضعة أيام.

ويجلب التطبيق المحدث Camera Switches إلى Switch Access، وهي إحدى خدمات إمكانية الوصول المضمنة في تطبيق Android Accessibility Suite.

ويحتوي Switch Access على أدوات تتيح لك التفاعل مع جهاز أندرويد دون استخدام شاشة اللمس. وباستخدام Switch Access، يمكنك توصيل جهاز خارجي عبر USB أو البلوتوث لتحديد العناصر والتمرير والكتابة والمزيد.

ويمكنك الآن استخدام Camera Switches للتحكم في جهازك عبر تعابير وجهك. وتدعم Camera Switches حاليًا تعيين عدد قليل من الإيماءات عبر عدد قليل من عناصر التحكم. وذلك بالرغم من أنه من الممكن أن تنمو القائمة في المستقبل.

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أندرويد يتيح لك التحكم بهاتفك باستخدام تعابير الوجه

يمكنك، على سبيل المثال، جعل التطبيق يفتح لوحة الإخطارات عندما يكتشف أنك تفتح فمك. ويمكنك أيضًا جعل التطبيق يعيد الهاتف إلى الشاشة الرئيسية عندما يكتشف أنك رفعت حاجبيك.

وعندما تكون ميزة Camera Switches نشطة، تظهر أيقونة إشعار دائم لإعلامك بأن الكاميرا قيد الاستخدام. ويعرض أندرويد 12 مؤشر شريط الحالة كلما تم استخدام كاميرا جهازك. لذلك قد يبدو رمز الإشعار هذا زائداً عن الحاجة.

ومع ذلك، لا يبدو أن الإصدار المحدث من تطبيق Android Accessibility Suite حصري لأجهزة أندرويد 12. إذ يمكن تحميل ملف APK والحصول على ميزة Camera Switches الجديدة عبر جهاز أندرويد 11.

ونظرًا لأنه يبدو أن الإصدار المحدث لم يتم طرحه بعد للمستخدمين عبر Google Play، فإنه يتعين عليك إما انتظار بدء التحديث أو تحميل ملف APK من موقع خارجي.

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