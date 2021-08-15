تعمل شركة مايكروسوفت على تطوير جهاز حاسب محمول رائد جديد Surface Book 4 الذي قد يظهر في أقرب وقت في هذا الخريف.

ويتوقع الكثيرون أن يحل هذا الحاسب المحمول الجديد محل Surface Book، الذي كان خط الحاسب المحمول الرائد لشركة مايكروسوفت منذ ظهوره لأول مرة في عام 2015.

وما تزال التفاصيل حول Surface Book 4 نادرة. ولكن تسجيل براءة اختراع حديث ربما أعطانا نظرة أولية على الشكل الذي تبحث عنه الشركة.

وتشير المصادر إلى أن هذا الحاسب المحمول الجديد يحتوي على شاشة غير قابلة للفصل. ويدعم ملف براءة الاختراع هذه المعلومات، ويعرض شاشة يمكن بدلاً من ذلك سحبها للأمام مثل Surface Studio.

وتظهر براءة الاختراع جهاز حاسب محمول يستخدم مفصل مشابه لما هو موجود في HP Elite Folio و HP Specter Folio.

وقد يسمح التصميم غير القابل للفصل للشركة بوضع شرائح أكثر قوة أيضًا. إذ يسمح التصميم الحالي لـ Surface Book بمعالجات U-series على الأكثر، التي تصل إلى 4 نوى فقط.

وتحتوي معظم أجهزة الحاسب المحمولة على خيارات لمعالجات سداسية أو حتى ثمانية النوى مثل أجهزة الحاسب المحمولة XPS بقياس 15 و 17 إنش من ديل.

وقد يحتوي الحاسب الجديد أيضًا على رسومات NVIDIA RTX ولوحة تتبع أكبر وحجم شاشة يبلغ نحو 14 إنش مع معدل التحديث العالٍ الذي يتم ضبطه ديناميكيًا ونسبة العرض إلى الارتفاع 3:2.

ويكون Surface Book 4 أيضًا أحد الأجهزة الأولى التي يتم شحنها مع ويندوز 11، الذي يتضمن عددًا قليلاً من الميزات الجديدة التي يمكن أن تستفيد من العتاد الجديد، مثل:

معدل التحديث الديناميكي: تتيح هذه الميزة عرض تحديث أعلى مثل 90 هرتز أو 120 هرتز. ولكن لا يزال من الممكن أن تنخفض إلى 60 هرتز عندما لا يتحرك شيء عبر الشاشة. ويمكن أن يساعد ذلك في توفير القليل من البطارية عند تشغيل شاشة عرض ذات معدل تحديث أعلى.

قلم Haptic Surface الجديد: يدعم ويندوز 11 الأقلام الذكية مع ردود الفعل اللمسية، التي تتيح للقلم محاكاة الكتابة باستخدام مواد مختلفة على أنواع مختلفة من الورق. ومن المحتمل أن يتميز Surface Book 4 بدعم قلم Surface جديد مع Haptic.

Surface Book 4 قد لا يأتي بشاشة قابلة للفصل

لم تعلن مايكروسوفت بعد عن اقتراب وجود أجهزة جديدة، لذلك ليس هناك تاريخ رسمي للإصدار أو التوفر. ومع ذلك، تعقد مايكروسوفت دائمًا حدثًا خاصًا بالأجهزة في الخريف، عادةً في شهر أكتوبر. ومن المفترض أن يحدث الأمر نفسه هذا العام.

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وبافتراض الإعلان عن الجهاز في شهر أكتوبر. فمن المحتمل ألا يبدأ شحن Surface Book 4 حتى أواخر شهر أكتوبر في بعض الأسواق. وفي الأشهر التالية في الأسواق الأخرى.

وبسبب النقص العالمي في الرقاقات، فمن غير المعروف ما هي الأسواق التي يتوفر بها Surface Book 4 خارج الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن تعلن مايكروسوفت عن عدد قليل من الأجهزة الأخرى في شهر أكتوبر أيضًا. بما في ذلك Surface Duo 2 و Surface Pro 8.

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