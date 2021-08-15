AMD قد تقيد تعدين العملات المشفرة

كان رد الفعل على عدم اتخاذ شركة AMD أي إجراء ضد معدني العملات المشفرة وسط نقص وحدات معالجة الرسومات مدويًا. ولكن يبدو أن الشركة تقترب من وجهة نظر شركة إنفيديا بشأن هذا الأمر.

وأكدت الشركة في وقت سابق أنها لا تنوي منع عمليات التعدين عبر بطاقات الرسومات الخاصة بها. ولكن قد تتغير الأمور قريبًا.

وتم تسريب بطاقة جديدة دون علامة تجارية تحتوي على نوى Radeon RX 570، ويمكن أن تكون استجابة AMD لمعدني العملات المشفرة.

وشارك مستخدم تويتر، الذي سرب سابقًا معلومات حول بطاقة الرسومات DG2 القادمة من إنتل، صور البطاقة التي تم نشرها عبر منتدى Saraba1st.

وبحسب ما ورد تجمع البطاقة بين اثنين من نوى AMD RX 570 المصنعة وفق تقنية 14 نانومتر لمضاعفة أداء التعدين، مما ينتج عنه مبدئيًا اسم Radeon RX 570 Duo.

واستنادًا إلى لقطة الشاشة من تطبيق GPU-Z التي قدمها المنشور الأصلي، تأتي البطاقة المصورة من شركة كروت الشاشة Sapphire وشركة التصنيع PC Partner.

وتعتبر Sapphire شريك AIB منذ فترة طويلة لبطاقات رسومات AMD. في حين أن PC Partner هي صانع بطاقات رسومات مقرها في هونغ كونغ.

وليس من الواضح ما إذا كانت Radeon RX 570 Duo هي بطاقة جديدة تعمل عليها AMD أم أنها تجربة يفكر بها بها اثنان من صانعي وحدة معالجة الرسومات.

ويبدو من غير المحتمل أن AMD تعمل على بطاقة جديدة. إذ يبلغ عمر معمارية Polaris المصنعة وفق تقنية 14 نانومتر خمس سنوات، و RX 570 نفسها عمرها أكثر من أربع سنوات.

وحتى مع جمع النواتين معًا، فإن RX 570 Duo بالكاد تعمل بشكل جيد مثل Nvidia RTX 3060 Ti أو AMD RX 6800 لتعدين Ethereum.

اقرأ أيضًا: AMD تحقق مكاسب غير مسبوقة على حساب إنتل

AMD قد تحد من تعدين العملات المشفرة

مع ذلك، فقد ترغب الشركة بإعادة إحياء المعمارية القديمة. ووقفت في شهر مايو اتفاقية حصرية مع شركة GlobalFoundries لصناعة الرقاقات حتى عام 2024، التي كانت وراء تصنيع Polaris.

ويمكن أن تجذب RX 570 Duo المحتملة معدني العملات المشفرة بعيدًا عن بطاقات AMD الأحدث التي تستهدف اللاعبين.

ويمكن لبطاقة RX 570 بذاكرة 8 جيجابايت تعدين Ethereum بمعدل تجزئة يبلغ 30.9 مليون في الثانية.

وشارك المنشور الأصلي صورة تظهر أداء تعدين مشابه عبر RX 570 Duo. مع معدل تجزئة يبلغ نحو 60 مليون في الثانية.

وتقدم بطاقة RX 6600 XT التي تم إصدارها مؤخرًا معدل تجزئة يبلغ نحو 28 مليون في الثانية.

واستجابة للطلب المتزايد من معدني العملات المشفرة، قدمت إنفيديا بطاقات معالج تعدين العملات المشفرة CMP.

وتم تصميم هذه البطاقات خصيصًا للتعدين، ووجهت إنفيديا المعدنين نحوها لتخفيف الضغط عن بطاقات المستهلك الخاصة بها.

اقرأ أيضًا: Razer تعلن عن حاسب محمول للألعاب بمعالج AMD