كشف تسريب جديد عن أول لمحة عن مجموعة معالجات شركة إنتل لأجهزة الحاسب المحمولة Alder Lake-P، التي يشاع إطلاقها في CES 2022 لأجهزة كروم بوك وأجهزة الحاسب المحمولة.

وظهرت سابقًا الكثير من التسريبات عن منصة Alder Lake القادمة من شركة إنتل. ولكن معظم التسريبات والشائعات تتعلق بأجهزة الحواسيب المكتبية.

وكشف تصحيح جديد لبرنامج Coreboot عن حدود الطاقة لرقاقات متعددة من Alder Lake-P.

ويظهر التصحيح حدود PL1 و PL2 و PL4، التي تحدد كل منها قوة كهربائية مختلفة يمكن للمعالج تشغيلها في ظروف معينة.

ويمثل PL1 القوة الكهربائية التي يمكن للمعالج الحفاظ عليها، وهذا هو عادةً ما تراه على أنه القوة الكهربائية لوحدات المعالجة المركزية المحمولة.

وفيما يلي تصنيفات PL1 التي تم الكشف عنها لـ Alder Lake-P:

2 + 8 نوى: 15 واط

4 + 8 نوى: 28 واط

6 + 8 نوى: 45 واط

ومثل مجموعة أجهزة الحواسيب المكتبية، تستخدم رقاقات Alder Lake-P تصميمًا هجينًا يجمع بين النوى العالية الأداء والنوى العالية الكفاءة.

ولا يتوفر في الوقت الحالي أسماء لكل المعالجات. ووفقًا للقائمة أعلاه، تحتوي شريحة 45 واط على 6 نوى عالية الأداء و 8 نوى عالية الكفاءة.

وهذه هي حدود الطاقة الافتراضية لرقاقات Alder Lake-P. وذلك بالرغم من أنها لا تزال عرضة للتغيير قبل الإطلاق.

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نظرة على معالجات Alder Lake-P من إنتل

وفقًا لتقرير VideoCardz، تستخدم منصة Brya Chromebook من جوجل أرقامًا مختلفة قليلاً. إذ إن أرقام القوة الكهربائية الثابتة هي نفسها. لكن أجهزة كروم بوك لن تستهلك قدرًا كبيرًا من الطاقة عبر PL2 و PL4 (كلاهما حدود طاقة مؤقتة).

وتمثل Brya منصة تحقق من جوجل لمجموعة Alder Lake القادمة. وتستخدم جوجل المنصة منذ شهر ديسمبر 2020 للتأكد من أن الشرائح القادمة تعمل في أجهزة كروم بوك. ويشاع عبر منصة جوجل أن شريحة 15 واط تنخفض إلى 3 واط في حالة الخمول.

وقدم تحديث Coreboot أيضًا نظرة على شريحة من شريحتين من Alder Lake-M، التي يقال إنها تستهدف الأجهزة اللوحية والأجهزة المنخفضة الطاقة. وتحتوي شريحة Alder Lake-M المكونة من 2 + 8 نواة على PL1 من 9 واط وفقًا للتحديث.

ويشير PL4 إلى ذروة سحب طاقة المعالج، التي يجب ألا تدوم لأكثر من بضعة أجزاء من الثانية. وفي وقت الذروة، يمكن لرقاقات Alder Lake-P أن تستهلك ما يصل إلى 215 واط من الطاقة. ويمكن لرقاقات Alder Lake-M سحب ما يصل إلى 68 واط.

ووفقًا لهذه الأرقام، تسحب الرقاقات الأحدث طاقة أكبر في الذروة من Tiger Lake-H. ومع ذلك، فإن أقوى Alder Lake-P لديها 20 واط أقل من تصنيف PL2 لـ Tiger Lake-H، مما يشير إلى أن Alder Lake-P أكثر كفاءة في ظل الظروف العادية.

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