قدمت مايكروسوفت دعمًا كاملًا لبعض هواتف أندرويد في ويندوز 10، ويأتي هذا الدعم على شكل تطبيق الهاتف في ويندوز.

وتستطيع عبر تطبيق الهاتف في ويندوز 10 عرض الكثير من بيانات هاتفك والوصول إليه عبر الويندوز مباشرةً دون الحاجة لاستخدام الهاتف.

ولكن تعمل أغلب المميزات الجيدة في تطبيق هاتف أندرويد في ويندوز 10 مع هواتف سامسونج بشكل خاص، وذلك نتيجة تعاون بين الشركتين.

لذلك تستطيع عرض شاشة هواتف سامسونج في ويندوز 10 بسهولة، كما يمكنك استخدام تطبيقات خارجية لعرض شاشات باقي هواتف أندرويد في ويندوز 10.

طريقة عرض شاشة هواتف سامسونج

تعمل هذه الطريقة مع مجموعة من هواتف سامسونج، وتضم هذه المجموعة أغلب هواتف الشركة المتوسطة والرائدة.

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وتستطيع الوصول إلى قائمة بجميع هواتف سامسونج المدعومة من تطبيق هاتفك في ويندوز 10 عبر هذه الصفحة.

ويمكنك عرض شاشة هواتف سامسونج في ويندوز 10 عبر اتباع الخطوات التالية:

تأكد أن هاتفك متصل بتطبيق الهاتف في ويندوز 10، وذلك عبر فتح تطبيق الهاتف في الويندوز.

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ومن ثم ربط التطبيق مع هواتف سامسونج عبر تسجيل الدخول ومسح QR Code.

وبعد ذلك يطلب منك التطبيق مجموعة من الصلاحيات في هاتفك، قم بمنحه هذه الصلاحيات دون أن تقلق.

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ومن ثم توجه إلى تطبيق الهاتف في ويندوز 10 واضغط على اختيار التطبيقات.

ويظهر لك اختيار عرض الشاشة مباشرةً في أعلى قائمة التطبيقات، ويعمل هذا الاختيار على عرض جميع مكونات الشاشة في ويندوز 10.

أو تستطيع عرض تطبيق واحد على الشاشة عبر الضغط على أيقونة هذا التطبيق في القائمة.

ويمكنك تحريك مكان نافذة شاشة الهاتف كما ترغب ووضعها في أي مكان، حيث تظهر النافذة بأبعاد الهاتف.

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عرض شاشة هواتف أندرويد في ويندوز 10

تستطيع عرض شاشة أي هاتف ترغب فيه داخل ويندوز 10، ولكن تحتاج في البداية لتثبيت تطبيق خارجي.

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ويعتبر تطبيق Airdroid أحد أفضل تطبيقات ربط الهواتف مع الويندوز، ويسمح لك هذا التطبيق بالوصول إلى جميع بيانات هاتفك والرد على المكالمات عبر ويندوز 10.

ويمكنك تثبيت نسخة التطبيق داخل الويندوز أو استخدام نسخة الإنترنت المتاحة للتطبيق.

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