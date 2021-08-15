كيف عرض التطبيقات جنبًا إلى جنب في أندرويد

تأتي بعض هواتف أندرويد بشاشات كبيرة يصل حجمها إلى 7 بوصة تقريبًا، وقد كان هذا الحجم في الماضي مخصصًا للحواسيب اللوحية الصغيرة.

كما أن بعض الحواسيب اللوحية تعمل بنظام أندرويد، ويفضل مستخدموا هذه الحواسيب الإستفادة من مساحة الشاشة الكبيرة فيها.

ويعتبر عرض تطبيقين جنبًا إلى جنب في نظام أندرويد أحد أفضل طرق زيادة الإنتاجية، حيث تستطيع عرض محتويات تطبيقين ومتابعتهما معًا.

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عرض التطبيقات جنبًا إلى جنب في أندرويد

قد تختلف طريقة عرض تطبيقين بحسب اختلاف الشركة مصنعة الهاتف، حيث تضع كل شركة لمساتها في النظام.

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ولكن يتشابه المبدأ الرئيسي وطريقة الاستخدام، لذلك تستطيع استخدام هذه الطريقة مع الوضع في الاعتبار اختلافات المصنع.

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وتحتاج في البداية إلى الوصول إلى قائمة التطبيقات المفتوحة مؤخرًا، وذلك عبر سحب الشاشة من الأسفل والضغط عليها لثوان.

أو عبر الضغط على زر التطبيقات المفتوحة مؤخرًا من قائمة الثلاث أزرار أسفل الهاتف.

وبعد ذلك اضغط على أيقونة التطبيق الذي ترغب في وضعه في الجزء العلوي من الشاشة.

وقم باختيار عرض التطبيق في الشاشة المنفصلة، وبعد ذلك يظهر التطبيق الأول في الجزء العلوي من الشاشة، بينما تظهر باقي التطبيقات المفتوحة مؤخرًا في الجزء السفلي.

لذلك قم بالضغط على التطبيق الذي ترغب في عرضه في الجزء السفلي من الشاشة حتى يظهر فيه.

وتستطيع بعد ذلك تغيير نسبة التطبيقين في الشاشة عبر جعل أحد التطبيقين يأخذ مساحة أكبر أو تقسيم الشاشة بالتساوي.

ولا يمكنك تغيير التطبيق المعروض في الشاشة العلوية، ولكن يمكنك تغيير التطبيق السفلي عبر الضغط على زر التطبيقات المفتوحة مؤخرًا أو العودة للواجهة الرئيسية للهاتف.

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مميزات عرض تطبيقين معًا

قد لا تكون هذه الخاصية مفيدة في الهواتف الصغيرة، ولكن تستطيع استخدامها لنقل بعض البيانات وكتابتها في تطبيق آخر.

وذلك مثل فتح صورة مسجل بها رقم هاتف، وبعد ذلك فتح تطبيق الهاتف لتسجيل هذا الرقم.

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كما يمكنك استخدام هذه الطريقة لفتح أي تطبيق إلى جانب تطبيقات محادثات الفيديو حتى تستخدم الهاتف كالمعتاد.

وتساعد هذه الطريقة في زيادة الإنتاجية مع الأجهزة اللوحية تحديدًا، لذلك إن كنت تمتلك جهازًا لوحيًا فإن هذه الطريقة تساعدك للغاية.

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