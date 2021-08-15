تفاصيل حول شبكة التعهيد الجماعي من جوجل

يحتوي التحديث الجديد لتطبيق Find My Device من شركة جوجل على الكثير من المعلومات حول شبكة التتبع الجماعي القادمة التي تحول هواتف أندرويد إلى شبكة قادرة على العثور على الأجهزة المفقودة، على غرار شبكة Find My من آبل.

وتسمى الشبكة التي يجري تطويرها Spot، وتهدف إلى الاستفادة من هاتف أندرويد الخاص بك لتحديد موقع الأجهزة الأخرى.

وظهرت المعلومات بشأن الميزة في الإصدار التجريبي الجديد من خدمات جوجل بلاي، مع تعليمات برمجية تشير إلى قدرة الهواتف على المساعدة في تحديد الأجهزة الأخرى، مما يشير إلى أنه من السهل العثور على هواتف أندرويد قريبًا.

وتم طرح الإصدار 2.4.043_df من تطبيق Find My Device في وقت سابق. وبعد فك تشفير APK، ظهرت سلاسل متعددة تشير إلى Find My Device Network و Spot.

وتكشف السلاسل كيف يمكن للمستخدمين تمييز جهاز على أنه مفقود أو تم العثور عليه، وإضافة مالكين مشاركين يمكنهم أيضًا تتبع جهازك، وتصدير واستيراد ومسح مفتاح تشفير لمشاركة جهازك.

ويظهر لك تطبيق Find My Device وقت اكتشاف الجهاز آخر مرة، ويعرض أيضًا ما إذا كان قريبًا أم لا. وإذا فقدت جهازًا، فيمكنك تمييزه على أنه مفقود في تطبيق Find My Device. وعندما تعثر عليه، يمكنك وضع علامة “تم العثور عليه”.

وبمجرد أن يفقد جهازك اتصاله بالإنترنت أو يخرج من نطاق البلوتوث لأي من أجهزتك الأخرى التي تم تسجيل الدخول إليها، لا يمكن تتبعه بواسطة أجهزتك الخاصة.

وهنا يأتي دور شبكة التعهيد الجماعي Find My Device Network. وعند وضع علامة على الجهاز على أنه مفقود، تحصل على “مساعدة التعهيد الجماعي في العثور عليه”.

ومن المفترض أن تكون هواتف أندرويد المجاورة الأخرى التي تم تمكين خدمات Google Play ضمنها قادرة على تحديد موقع الجهاز المفقود عبر Find My Device Network من جوجل.

المزيد من التفاصيل حول شبكة التتبع الجماعي من جوجل

عند رؤية الجهاز الذي وضعت عليه علامة على أنه مفقود، فإنك تتلقى إشعارًا من تطبيق Find My Device، وتحاول جوجل إصدار رنين من الجهاز في الوقت الذي تم رؤيته فيه.

ولن يتلقى الشخص الذي يعثر على الجهاز المفقود أي معلومات حول مالك الجهاز المذكور، مما يحمي خصوصية المالك.

وبمجرد العثور على جهاز مفقود، يمكن للمالك استلامه بالانتقال إلى الموقع الذي تم رصده فيه آخر مرة. ومع ذلك، ليس من الضروري أن يكون مالك الجهاز هو الشخص الوحيد الذي يمكنه استلام الجهاز المفقود.

ويلمح تطبيق Find My Device إلى أنك قادر على إضافة مالكين مشاركين لجهازك، ويمكن لهؤلاء المالكين المشاركين رؤية موقع الجهاز الذي وضعت عليه علامة على أنه مفقود.

وتتطلب إضافة مالك مشارك بعض الإعداد مسبقًا. ويتعين عليك إنشاء مفتاح تشفير مضمن في رمز الاستجابة السريعة أو في ملف، وتحتاج إلى تخزينه خارج الجهاز على سبيل المثال ضمن محرك تخزين خارجي، أو عبر السحابة.

ومن أجل إضافة مالك شريك، تحتاج إلى إرسال رمز الاستجابة السريعة أو الملف الذي يحتوي على مفتاح التشفير إليه. ويجب على المالك الشريك مسح رمز الاستجابة السريعة أو استيراد ملف مفتاح التشفير.

ولمنع إساءة الاستخدام أو طلبات المشاركة غير المقصودة، يحتاج المستخدم الآخر إلى قبول دعوة المشاركة من المالك. ويمكن للمستخدم الآخر رفض الدعوة أو التخلي عنها بعد قبولها.

وعند مشاركة الوصول إلى جهاز مع شخص آخر، يمكنه تتبع موقع هاتفك من تطبيق Find My Device.

وإذا كان هاتفك معك، فهذا يعني أنه يمكنهم رؤية موقعك. ويمكن لكل مالك مشارك أيضًا رؤية عناوين البريد الإلكتروني لجميع المالكين الآخرين.

وإذا اخترت مسح جهاز عن بعد، فإنه تتم إزالته من شبكة Find My Device Network وتتم إعادة تعيينه إلى حالة المصنع.

اقرأ أيضًا: جوجل تطور شبكة على غرار Find My من آبل