الفرق بين قلم S Pen المعتاد وقلم S Pen Pro من سامسونج

أطلقت سامسونج أول قلم ذكي مع هاتف Galaxy Note الذي أطلقته في 2011 لتبدأ عائلة من الهواتف الرائدة لتغير طريقة استخدام الهواتف الذكية.

وأصبح القلم الذكي هو العلامة الرئيسية لهواتف Galaxy Note، بالإضافة إلى الشاشات ذات الحجم الكبير لتستطيع استخدام القلم معها.

وقد قررت سامسونج أن تقدم نسخة جديدة من قلمها الذكي الذي أطلقت عليه S Pen لتواكب التطور الجديد الذي حصل في الهواتف الذكية.

لذلك أطلقت هذا العام قلمًا جديدًا يدعى S Pen Pro، حيث تطور القلم من ناحية الحجم والاستخدامات ليناسب هواتف Fold 3 ذات الشاشات الأكبر حجمًا.

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فرق الحجم بين قلميّ سامسونج

يعتبر الاختلاف الأكبر بين القلمين هو الحجم، حيث جاء قلم S Pen Pro ليكون أكبر حجمًا وأكثر سمكًا.

ويماثل قلم S Pen Pro في حجمه الأقلام المعتادة للكتابة وتحديدًا الأقلام الفاخرة، وذلك حتى تشعر بجودة القلم.

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ويفيد الحجم الأكبر للقلم الرسامين، حيث يساعدهم على التحكم في القلم بشكل أفضل وليوصل إحساس الرسم والتعامل مع القلم الحقيقي.

ولا تستطيع إلصاق قلم S Pen Pro في هاتف Galaxy Fold 3 أو وضعه في الغطاء الخاص به بسبب حجمه.

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ويختلف هذا الأمر مع قلم S pen المعتاد الذي أطلقت سامسونج نسخة خاصة منه لهواتف Fold مع غلاف لوضع القلم فيه.

توصيل الأقلام واستخداماتها

ويعتبر قلم S pen هو القلم المعتاد من سامسونج قبل هاتف Galaxy Note 9، ويقدم نفس المميزات ونفس طرق التوصيل.

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بينما يعتمد قلم S Pen Pro على إتصال البلوتوث بشكل أساسي، ويتيح استخدام البلوتوث المزيد من المميزات للقلم.

ويمكنك شحن S Pen Pro عبر منفذ USB C المزود به، كما يأتي القلم برأس بسمك 0.7 وأكثر من 4000 نقطة ضغط.

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ويستطيع نموذج Pro الإتصال بأكثر من جهاز سامسونج معًا في نفس الوقت، حيث تستطيع استخدامه مع هاتفك الذكي والحاسوب اللوحي معًا.

كما يدعم جميع الأجهزة التي صدرت بقلم سابقًا، ويشمل ذلك الاجهزة القديمة، بينما لا يستطيع قلم S Pen الاتصال إلا بأجهزة Fold فقط.

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وذلك لأن قلم S Pen نسخة Fold يستخدم ترددات مختلفة لا تعمل مع الاجهزة القديمة.

التسعير

يختلف السعر بين القلمين بالطبع، حيث يأتي قلم S Pen نموذج Fold بسعر 50 دولار تقريبًا، ويرتفع سعر النموذج الإحترافي ليصل إلى 100 دولار.

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وذلك بسبب اختلاف الوزن والتقنيات المستخدمة في كل قلم منهما، كما أن هذه الأقلام تأتي موجه لفئات مختلفة.

ويفضل الرسامون المحترفون التعامل مع الأقلام المعتادة، لذلك فإن قلم S Pen Pro يناسبهم أكثر.

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وذلك لأن القلم يأتي بوزن أثقل واستخدامات أكثر، كما تستطيع تغيير رأس القلم كما ترغب لتحصل على نتائج مختلفة.

بينما قلم S Pen يأتي لمحبي تسجيل الملاحظات والكتابة عبر شاشات هواتفهم بشكل بسيط غير احترافي ولا يحتاج إلى الدقة الكبيرة.

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