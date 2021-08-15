استخدام خاصية التراجع عبر الاهتزاز في آيفون

تسمح لك هواتف آيفون بالتراجع عن ما قمت بكتابته عبر لوحة المفاتيح دون الحاجة إلى لمسها.

وذلك عبر خاصية تدعى التراجع عبر الاهتزاز، حيث تقوم بهز الهاتف حتى تتراجع عن ما قمت بكتابه في نهاية الجملة.

وتعتبر هذه الخاصية أحد الاختصارات التي يهملها الكثيرون، حيث أنها تعتبر مجهولة بالنسبة للبعض لأنك تحتاج لتفعيلها.

وتستخدم بعض التطبيقات هذه الخاصية بشكل مختلف وخاص بها، حيث يمكنك هز الهاتف لتبلغ عن مشكلة في تطبيق فيسبوك.

ولكن عندما تقوم بتفعيل خاصية التراجع عبر الاهتزاز، فإن أي وظيفة خاصة بها داخل التطبيق تختفي تمامًا.

وتعمل هذه الخاصية مع جميع الوظائف في هاتف آيفون وليس فقط الكتابة، حيث تستطيع عبرها التراجع عن نقل صورة أو إرسال بريد إلكتروني كمثال.

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تفعيل خاصية التراجع عبر الاهتزاز في آيفون

وتستطيع تفعيل هذه الخاصية في الهاتف عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه في البداية إلى قائمة إعدادات هاتفك، ومن ثم قائمة الوصول المحسن وبعد ذلك قائمة اللمس.

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وتجد اختيار خاصية التراجع عبر الاهتزاز موجودًا في هذه القائمة، حيث تستطيع تفعيله أو إغلاقه عبرها.

وإذا كنت ترغب في التراجع عن ما قمت به للتو دون الحاجة لهز الهاتف أو تحريكه، فإنك تستطيع سحب ثلاث أصابع من جهة اليمين إلى اليسار على الشاشة.

وقد أضافت آبل هذه الخاصية في هواتف آيفون بعد تحديث iOS 13 الذي صدر منذ عدة أعوام.

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اختصارات الهاتف الغير معروفة

تضيف آبل دائمًا اختصارات ومميزة مجهولة في هواتف آيفون، ولا تقوم بالدعاية لهذه المميزات الجديدة بشكل كبير.

وتعمل أغلب هذه الاختصارات الغير معروفة عبر قائمة الوصول المحسن، حيث تستطيع عبرها تفعيل خاصية النقر على ظهر الهاتف للقيام بوظيفة ما.

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وتشمل قائمة الوصول المحسن في آيفون الكثير من الخواص مثل الإستجابة للأوامر الصوتية والتحكم فيها، بالإضافة إلى إضاءة الشاشة عند رفع الهاتف.

ويمكنك عبرها تفعيل خاصية اللمس المساعد، حيث يظهر مربع في شاشة الهاتف يعطيك بعض الاختصارات لوظائف الهاتف المتنوعة.

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