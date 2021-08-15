أشياء يجب أن تعرفها عن سامسونج Galaxy Z Flip 3

أعلنت سامسونج هاتف Galaxy Z Flip 3 منذ عدة أيام ليكون الجيل الثاني من هاتفها القابل للطي صغير الحجم.

وقد سيطرت الشركة على منصات التواصل الاجتماعي لعدة أيام عبر مراجعات الهاتف وصوره، حيث قدمت تطويرًا جديدًا أعجب المستخدمين.

لذلك إليكم بعض الأشياء التي يجب أن تعرفوها عن الهاتف الجديد من سامسونج.

صنع هذا الهاتف من أجل احتمال الصدمات

يظن الكثيرون بأن الهواتف القابلة للطي ليست عملية وأنها عرضة للتلف بشكل سريع، وذلك بسبب تصميمها المختلف الميكانيكي.

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ولكن قامت سامسونج بدعم هواتفهم القابلة للطي عبر طبقة خارجية من الألومنيوم المصفح، وتقول الشركة بأن هذه الطبقات تعتبر الأقوى في جميع هواتف سامسونج.

كما أن شاشة الهاتف الداخلية مغطاة بطبقة من Corning’s Gorilla Glass Victus، وهي تعتبر أحد أقوى طبقات الحماية التي طورتها الشركة.

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وتستخدم سامسونج معيار مقاومة المياه بقدرة IPX8، ويعني هذا أنه آمن للاستخدام في المطر أو تحت الماء لمدة 30 دقيقة.

تطوير استخدام الشاشة الخارجية

قامت سامسونج بزيادة حجم الشاشة الخارجية في الهاتف لتصبح 1.9 بوصة بدلًا من 1.1 بوصة كما كانت يف الجيل القديم.

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وتعمل هذه الشاشة على عرض التنبيهات وبعض الأدوات المصغرة التي يمكنك استخدامها لإدارة الهاتف بشكل سريع.

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بالإضافة إلى عرض كاميرا الهاتف لتتمكن من أخذ صور ذاتية أكثر احترافية، وهي خطوة جيدة للاستفادة منها.

وتستطيع أيضًا عرض الساعة والتاريخ عبر أداة مصغرة خاصة بها، وتعرض هذه الأداة صور لطيفة لبعض الحيوانات المتحركة معها.

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تجربة استخدام أكثر سلاسة

يستخدم هاتف Z Flip 3 شاشة تعمل بمعدل تحديث 120 هرتز، وهذا يجعل تجربة الاستخدام أكثر سلاسة ومتعة.

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وتستطيع جعل الشاشة تعمل بمعدل تحديث 60 هرتز من داخل قائمة الإعدادات حتى تحصل على أداء بطارية أفضل.

ألوان جديدة تمامًا

تخلت سامسونج عن الألوان المعدنية اللامعة التي أطلقتها في الجيل السابق من الهاتف، حيث استبدلتها بألوان مطفأة أكثر هدوءًا.

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وتمتاز هذه الألوان الجديدة بكونها أكثر عملية ولا تجمع البصمات بشكل كبير ومزعج كما كانت في الماضي.

تخفيض كبير على السعر ليصبح مناسبًا أكثر

حصل هاتف Galaxy Z Flip 3 من سامسونج على تخفيض في السعر، حيث انخفض سعر الهاتف ليصل إلى 1000 دولار تقريبًا بدلًا من 1500 دولار.

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ويعتبر سعر 1000 دولار مناسبًا ومنافسًا للغاية، حيث اعتدنا على رؤية الكثير من الهواتف الرائدة التي تصدر بهذا السعر دون أن تقدم أي تطوير عن الأجيال السابقة عكس سامسونج.

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