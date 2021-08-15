طلبت هيئة محلفين في تكساس من شركة آبل دفع 300 مليون دولار – أو نحو يومين من الأرباح السنوية للشركة – كعائدات لشركة PanOptis ومجموعة الشركات التابعة لها Optis Cellular و Unwired Planet. وذلك كجزء من معركة عالمية مع شركة تقول إنها تمتلك براءات اختراع بشأن المعيار الخلوي LTE.

ويأتي ذلك بعد إعادة المحاكمة في نزاع بشأن براءات الاختراع المتعلقة بالتكنولوجيا اللاسلكية المستخدمة في أجهزة آيفون وغيرها من المنتجات.

وقالت هيئة المحلفين في مارشال بولاية تكساس إن شركة إدارة براءات الاختراع PanOptis ووحدتي Optis Cellular و Unwired Planet تستحق هذا المبلغ كمبلغ إجمالي لتغطية الاستخدام السابق والمستقبلي للتكنولوجيا.

وكانت لجنة تحكيم سابقة في العام الماضي قد منحت الشركة 506.2 مليون دولار.

وركزت المحاكمة على المبلغ الذي يجب أن تدفعه آبل. وأيد قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية رودني جيلستراب في شهر أبريل تقرير مسؤولية هيئة المحلفين.

ولكن أمر بإجراء محاكمة جديدة بشأن الأضرار، قائلاً إنه كان ينبغي السماح لهيئة المحلفين بالنظر فيما إذا كان طلب العائدات يتوافق مع شرط أن تكون البراءات الأساسية القياسية مرخصة بشروط عادلة ومعقولة وغير تمييزية أو FRAND.

وتعد محاكمة تكساس جزءًا من محاولة PanOptis لجمع ما يصل إلى 7 مليارات دولار من الشركة المصنعة لهواتف آيفون. وقد تقرر محكمة بريطانية تحديد معدل عائدات عالمي، مما دفع محامي شركة آبل في شهر يوليو للتهديد بأن الشركة قد تنسحب من السوق البريطانية إذا أجبرت على دفع مبلغ غير مقبول تجاريًا.

وتتضمن قضية تكساس تقنية تدعي الشركة أنها ضرورية لتنفيذ معيار اتصالات 4G. وتقول PanOptis إن الهواتف الذكية والساعات والأجهزة اللوحية من آبل التي تعمل عبر شبكات 4G كانت تستخدم تقنيتها الحاصلة على براءة اختراع.

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آبل مطالبة بدفع 300 مليون دولار بشأن براءة اختراع

لا تصنع PanOptis أي منتجات. ووفقًا لشركة آبل، فإنها لا تفعل أي شيء آخر غير مقاضاة شركات مثل Telsa و هواوي و ZTE.

وقالت آبل في بيان: PanOptis لا تصنع أي منتجات وعملها الوحيد هو مقاضاة الشركات التي تستخدم براءات الاختراع التي تجمعها. نواصل الدفاع ضد محاولاتها لانتزاع مدفوعات غير معقولة مقابل براءات الاختراع التي حصلت عليها.

وتم إصدار براءات الاختراع الخمس في قضية تكساس في الأصل لشركة باناسونيك وسامسونج وإل جي.

ونقلت باناسونيك وإل جي ملكية براءتي الاختراع إلى Optis Cellular في عام 2014، بينما نقلت سامسونج براءة اختراعها إلى Unwired Planet في عام 2017. وذلك وفقًا لقاعدة بيانات مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي.

وتواصلت النقاشات حول كيفية تقييم براءات الاختراع وفقًا لما يسمى “التكنولوجيا الأساسية القياسية” لعقود ضمن صناعة التكنولوجيا. وأصبحت أكثر إلحاحًا مع دمج الاختراعات اللاسلكية في منتجات استهلاكية إضافية، مثل الأجهزة المنزلية والسيارات.

وتكتسب الشركات التي تتعاون لضمان إمكانية التشغيل البيني للأجهزة ميزة ضمان تضمين اختراعاتها في المعيار.

نتيجة لذلك تتعهد بترخيص أي براءات اختراع ذات صلة بشروط FRAND. وذلك بالرغم من أن هذه العبارة لم يتم تعريفها بوضوح وأدت إلى دعاوى قضائية وتحقيقات تنظيمية في جميع أنحاء العالم.

وتدعي PanOptis أن آبل رفضت جميع العروض العادلة واتهمت الشركة بأنها غير راغبة في الترخيص. وهي قضية رئيسية في المحاكمة في لندن.

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