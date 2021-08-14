Nest Hub من جوجل يحذرك من التلوث القريب

تضيف شركة جوجل بيانات جودة الهواء إلى شاشات Nest Hub الذكية. وفي حين أن الميزة الجديدة لا تزال متاحة في أسواق الولايات المتحدة المختارة فقط، فإنها تعطي بعض المستخدمين فكرة عن مقدار المخاطر التي قد يواجهونها من الدخان والتلوث في المنطقة.

وتقول الشركة إنها تطرح الميزة الجديدة خلال الأسابيع المقبلة. وتظهر شارة مؤشر جودة الهواء على مدار الساعة وأداة الطقس عبر شاشة Ambient في Nest Hub. ويتمكن أي شخص لا يريد رؤية الشارة من إلغاء الاشتراك.

وتأتي البيانات من وكالة حماية البيئة، التي تصنف جودة الهواء على مقياس من صفر إلى 500، مع كون الصفر هو أفضل جودة للهواء.

كما تقوم أيضًا بترميز تصنيفاتها بالألوان في فئات تتراوح من جودة الهواء الجيدة إلى الخطرة.

وتحسب وكالة حماية البيئة المخاطر من خلال تقييم خمسة ملوثات رئيسية: أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت وثاني أكسيد النيتروجين والضباب الدخاني وتلوث الجسيمات (التي تشمل الدخان).

وانتشر الدخان الناتج عن حرائق الغابات في غرب الولايات المتحدة في جميع أنحاء البلاد خلال الشهر الماضي.

وأصدرت ولاية نيويورك نصيحة صحية في شهر يوليو عندما وصل الدخان من حريق Bootleg في ولاية أوريغون، على بعد آلاف الأميال.

وفي الأماكن التي تتوفر فيها ميزة جودة الهواء الجديدة من جوجل، يصدر Nest Hub تنبيهًا عندما يصل التلوث إلى مستوى غير صحي أو مستوى غير صحي للمجموعات الحساسة.

ويستجيب Nest Hub أيضًا للأمر الصوتي: ما جودة الهواء بالقرب مني. ومن السهل الوصول إلى بيانات جودة الهواء الخاصة بوكالة حماية البيئة EPA. وذلك حتى إذا لم يكن لديك Nest Hub أو إذا لم تكن ميزاته الجديدة متاحة في منطقتك.

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يتيح موقع AirNow التابع لوكالة حماية البيئة للمستخدمين توصيل مواقعهم للحصول على تقييم لجودة الهواء في تلك المنطقة.

وهناك أيضًا خريطة النار والدخان التابعة لوكالة حماية البيئة، التي تحتوي على تصورات لمدى وصول دخان حرائق الغابات.

وفي حين أن وكالة حماية البيئة لديها شبكة من الآلاف من أجهزة استشعار جودة الهواء في جميع أنحاء البلاد. ولكن لا تلتقط دائمًا كل شيء.

وتبعًا إلى أن أجهزة الاستشعار مكلفة في الاستخدام ويمكن أن تنتشر بعيدًا عن بعضها بعضًا. لذلك يمكن أن تفقد تركيزات أعلى من التلوث في بعض المناطق.

وخلص تحقيق أجرته وكالة رويترز إلى فقدان الإشارة إلى انبعاثات سامة كبيرة في الماضي عندما تعطلت المعدات أو كانت خارج الخدمة.

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