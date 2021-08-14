DJI تضيف خيارًا آخر لسوق الطائرات المسيرة

أعلنت شركة DJI عن طائرة مسيرة جديدة للمبتدئين تسمى Mini SE. وتتميز هذه الطائرة الجديدة بكاميرا بمستشعر CMOS 1/2.3 قادر على التقاط فيديو بدقة 2.7K وصور ثابتة بدقة 12 ميجابكسل. ولديها 30 دقيقة من وقت الطيران، ويمكنها نقل فيديو عالي الدقة من مسافة تصل إلى 2.5 ميل (4 كيلومتر).

وتأتي الطائرة الجديدة بوزن 249 جرام، وهو نفس وزن Mini 2. وهي مجرد نسخة مخففة قليلاً من Mini 2 من نواح كثيرة. ولكن لا يمكنها تصوير UHD وليس لديها وحدة التحكم Ocusync.

وتشمل الميزات الرئيسية:

كاميرا جيمبال ثلاثية المحاور.

دقة 2.7K للفيديو و 12 ميجابكسل للصور الثابتة.

مستشعر الرؤية + تثبيت GPS.

ما يصل إلى 30 دقيقة من وقت الطيران.

تشتمل على وحدة تحكم متوافقة مع الهاتف.

ما يصل إلى 2.5 ميل من نقل الفيديو العالي الدقة.

تصميم قابل للطي وخفيف الوزن.

تدعم بطاقات microSD حتى 256 جيجابايت.

أوضاع فيديو QuickShot و CineSmooth.

مزودة بواقي حماية بزاوية 360 درجة.

ويبدو أن Mini SE متطابقة تقريبًا مع Mavic Mini الأصلية. إذ تستخدم كلتاهما نفس الكاميرا ونفس نظام نقل الفيديو، بالإضافة إلى نفس أوقات الرحلة.

ويتمثل الاختلاف الأكبر بين Mini SE و Mavic Mini في أن Mini SE تستخدم نفس جسم Mini 2. وهذا يعني أنها أخف قليلاً وأفضل في ظروف الرياح القوية.

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DJI Mini SE تضيف خيارًا آخر لسوق الطائرات المسيرة

يبلغ الوزن القياسي للطائرة (بما في ذلك البطارية والمراوح وبطاقة microSD) هو 242 جرام، وهذا يعني أن التسجيل غير مطلوب في بعض البلدان والمناطق. ومع ذلك، يجب عليك دائمًا التحقق من القواعد واللوائح المحلية قبل الاستخدام.

ولا تدعم Mini SE استشعار العوائق. نتيجة لذلك توصي الشركة المبتدئين باستخدام Mini SE مع 360 Propeller Guard لحماية المراوح بالكامل وتحسين سلامة الطيران.

ويمكن لـ Mini SE التصوير بالدقة ومعدلات الإطارات التالية:

2.7K: بدقة 2720×1530 بكسل بمعدل 24 أو 25 أو 30 إطار في الثانية.

FHD: بدقة 1920×1080 بكسل بمعدل 24 أو 25 أو 30 أو 48 أو 50 أو 60 إطار في الثانية.

الحد الأقصى: معدل البت 40 ميجابت في الثانية.

وتستخدم الطائرة هيكل أحدث من Mini 2 مع عدد أقل من البراغي المكشوفة وأذرع أقوى ومقاومة متزايدة لسرعة الرياح. وهي تستخدم بطاريات ومراوح ومحور شحن أخف وزنا وأكثر قوة مع منفذ شحن USB-C بدلاً من micro-USB.



علاوة على ذلك تأتي Mini SE، مثل معظم الطائرات المسيرة من DJI، مع مجموعة متعددة من أوضاع QuickShots. التي توجه الطائرة عبر مسارات محددة مسبقًا حتى لا تضطر إلى التحكم فيها يدويًا. وتشمل هذه الأوضاع: Dronie و Rocket و Helix.

بالإضافة إلى ذلك تباع الطائرة الجديدة بسعر 299 دولار مما يجعل سعرها أقل بمقدار 150 دولار من سعر Mini 2.

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