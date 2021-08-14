كيفية إنشاء الملفات المضغوط عبر آيفون

تأتي هواتف آيفون مع مساحات ثابتة لا يمكن زيادتها إلا عبر الإشتراك في خدمات آيكلاود.

لذلك يتعامل مستخدمي الهاتف مع مساحات التخزين المتاحة لهم بحرص كبير، ويحاولون دائمًا تفريغها.

وذلك لأنه عندما تمتلئ مساحة التخزين في هواتف آيفون، فإن الهاتف يصبح أبطأ ولا يمكن تثبيت تحديثات النظام فيه.

ويمكنك توفير المساحة في الهواتف عبر ضغط الملفات والمجلدات التي لا تستخدمها بكثرة على هاتفك.

وبعد ذلك تستطيع نقل هذه الملفات لمساحة تخزين خارجية مثل قرص صلب أو حاسوب.

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ضغط الملفات عبر آيفون

يستطيع آيفون ضغط الملفات وحفظها بتنسيق zip، ويمكن أن يحتوي ملف zip المضغوط على أي عدد من الملفات الأخرى بأي تنسيق.

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ولا يشترط أن تكون جميع الملفات الموجودة داخل الملف المضغوط بالتنسيق نفسه، حيث يستطيع الملف المضغوط أن يحتوي على صور ومقاطع فيديو ومستندات معًا.

لذلك تعتبر الملفات المضغوطة طريقة مناسبة وعملية لمشاركة الملفات المتعددة، وكذلك توفير مساحة الهاتف.

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وتستطيع ضغط الملفات عبر آيفون باستخدام تطبيق مدير الملفات الرسمي الخاص بالنظام.

ويأتي هذا التطبيق مثبتًا داخل نظام iOS مباشرةً، كما يمكنك تثبيت بعض التطبيقات الخارجية لتقوم بهذه الوظيفة باحترافية أكثر.

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ويمكنك ضغط الملف عبر الخطوات التالية:

توجه إلى تطبيق مدير الملفات، ومن ثم توجه إلى المجلد الذي يحتوي الملفات التي ترغب في ضغطها.

وبعد ذلك اضغط على علامة النقاط الثلاثة أعلى الشاشة واختر التحديد، ومن ثم قم بتحديد جميع الملفات التي ترغب في ضغطها.

ومن ثم اضغط على علامة الثلاث نقاط مجددًا، ثم اختر ضغط الملفات، ودع النظام يقوم بضغط الملفات تلقائيًا.

وعندما ينتهي النظام من ضغط الملفات، فإنك تجد الملف المضغوط متاحًا في نفس المكان الذي قمت بضغط الملفات فيه.

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ويمكن أن يقوم النظام بتسمية الملف المضغوط تلقائيًا إذا يحتوي على ملف واحد، أما إذا كان يحتوى على أكثر من ملف، فإنك تحتاج إلى إعادة تسميته بنفسك.

وإذا أردت أن تقوم بفتح الملف المضغوط، فإنك تحتاج إلى الضغط على الملف حتى تقوم بفتحه عبر تطبيق مدير الملفات أيضًا.

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