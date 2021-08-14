تستهلك الأدوات المصغرة في ويندوز 11 مساحة كبيرة من شاشة النظام، وهي أحد مميزات النظام الجديدة التي تعتمد عليها مايكروسوفت.

ولكن لا يفضل البعض استخدام الأدوات المصغرة، لذلك قد يرغبون في إخفاءها من النظام للاستفادة من مساحة الشاشة بالكامل.

ولا يمكنك إزالة قسم الأدوات المصغرة تمامًا، ولكن تستطيع إخفاء الزر الذي يجعلك تصل إليها عندما تضغط عليه.

كيفية إخفاء الأدوات المصغرة في ويندوز 11

يمكنك إخفاء زر الأدوات المصغرة في ويندوز 11 عبر أكثر من طريقة سهلة الإستخدام وسريعة.

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وتستطيع إخفاء الزر عبر الضغط عليه بزر الفأرة الأيمن، ومن ثم اختيار إزالة من شريط المهام.

كما يمكنك التوجه إلى إعدادات النظام، ومن ثم إعدادات شريط المهام داخل التخصيص.

وبعد ذلك تستطيع الضغط زر التفعيل الموجود إلى جوار زر الأدوات المصغرة أو مربع البحث وطريقة العرض الجديدة في ويندوز 11.

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التغييرات الجديدة

قدمت مايكروسوفت تغييرًا كبيرًا على واجهة ويندوز البصرية عبر ويندوز 11، حيث قررت الإعتماد أخيرًا على الزوايا الدائرية.

كما قامت بتغيير مكان زر إبدأ الذي اعتدنا عليه منذ أن ظهرت أنظمة ويندوز في الماضي، وقررت أن تجعله في منتصف الشريط بدلًا من الجانب الأيسر.

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ويعتبر هذا التغيير مواكبًا لأحدث لغات التصميم المنتشرة في أنظمة التشغيل المنافسة لويندوز 11 مثل نظام Monterey وأنظمة لينكس وكروم.

وقد حصل متجر مايكروسوفت أيضًا على عدة تغييرات بصرية بسيطة، ولكن التغيير الأهم كان دعم تطبيقات الأندرويد داخل الويندوز مباشرةً.

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لذلك أصبحت قادرًا على استخدام أي تطبيق أندرويد ترغب فيه دون الحاجة إلى تثبيت محاكي مثل Bluestack أو غيره.

كما أتاحت الشركة طرقًا جديدة ليتمكن المطورون من إضافة تطبيقاتهم إلى المتجر والربح من خلاله.

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لذلك يمكن أن نرى مجموعة جديدة من التطبيقات تغزو متجر مايكروسوفت إلى جانب تطبيقات الأندرويد.

ولا تستخدم مايكروسوفت خدمات جوجل بلاي حتى تصل إلى تطبيقات أندرويد، ولكن بدلًا من ذلك تعتمد على متجر أمازون.