تعرف على طرق آبل لحماية البريد الإلكتروني وخصوصيتك

تركز آبل كثيرًا على حماية خصوصية المستخدمين، وقد بدأت تضع أدوات داخل النظام من أجل حماية الخصوصية ومتابعة التطبيقات التي تصل إلى بيانات مستخدميها.

كما قدمت الشركة حلولًا لحماية البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدمين ومن الرسائل المزعجة من الوصول إلى صندوق الوارد الخاص بهم.

لذلك تعمل خاصية إخفاء البريد الإلكتروني على حجب بريدك من المواقع حتى لا تستخدمه في أي حملات دعائية خاصة بها.

ويمكنك الوصول إلى خاصية إخفاء البريد الإلكتروني عبر طريقتين وهما: تسجيل الدخول باستخدام حساب آبل أو آيكلاود+ .

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طريقة عمل إخفاء البريد الإلكتروني من آبل

تعمل هذه الخاصية على إنشاء بريد إلكتروني جديد وهمي خاص بك، ويتم ربطه تلقائيًا مع البريد الإلكتروني الخاص بحسابك في آيكلاود.

وتضع آبل هذا الحساب الوهمي في جميع صفحات التسجيل الخاصة بالمواقع المختلفة إن إخترت ذلك، حيث تظهر لك رسالة تعرض عليك استخدام الخاصية تلقائيًا في أعلى لوحة المفاتيح في هواتف آيفون.

ويمكنك التوقف عن استقبال الرسائل المحولة عبر هذه الخدمة في بريدك الأساسي إذا كنت تفضل ذلك.

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اخفاء البريد الإلكتروني عبر تسجيل الدخول بحساب آبل

تستطيع الوصول إلى هذه الخاصية عبر استخدام حساب آبل لتسجيل الدخول في المواقع التي تدعمه.

وقد بدأت المواقع بدعم تسجيل الدخول عبر حساب آيكلاود بطريقة مشابهة لتسجيل الدخول عبر حساب فيسبوك أو جوجل.

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وعندما تضغط على تسجيل الدخول عبر حساب آيكلاود، فإن النظام يخيرك بين مشاركة بريدك الإلكتروني أو إخفاءه.

وتستطيع التحكم في جميع المواقع التي ترسل لك الرسائل الإلكترونية عبر التوجه إلى قسم الإعدادات، ومن ثم الضغط على كلمات المرور والحماية.

وبعد ذلك التوجه إلى قائمة التطبيقات التي تستخدم حساب آبل، ويمكنك منع المواقع من إرسال الرسائل إلى حسابك الرئيسي.

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استخدام الخاصية عبر آيكلاود+

أعلنت آبل عن اشتراك جديد يسمح لك بالوصول إلى مجموعة إضافية من إعدادات الأمان يدعى آيكلاود+.

ويسمح لك هذا الاشتراك بالوصول إلى خاصية Private Relay الجديدة بالإضافة إلى مميزات أخرى في مقابل 0.99 دولار شهريًا.

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وتستطيع استخدام خاصية البريد الإلكتروني الوهمي مع خدمة آيكلاود+ دون أن يدعمها الموقع.

ويعني هذا أنك تستطيع تسجيل الدخول بالربيد الوهمي دون الحاجة لاستخدام زر تسجيل الدخول عبر حساب آبل.

ويمكنك إنشاء البريد الإلكتروني الوهمي عبر التوجه إلى إعدادات الخدمة مباشرةً من قائمة إعدادات الهاتف، وذلك دون التوجه إلى الموقع الذي ترغب في استخدامها معه.

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