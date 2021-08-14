تيك توك توسع تدابير السلامة للمستخدمين الأصغر سنًا

تتطلع منصة تيك توك إلى إضافة المزيد من الحماية للمستخدمين الأصغر سنًا، مع قيود جديدة على الرسائل المباشرة للمراهقين، وإضافة تنبيهات حول وظائف محددة للإشارة بشكل أفضل إلى من يتمكن من الوصول إلى المحتوى الخاص بهم نتيجة لذلك.

في محاولة للحد من التعرض المحتمل للرسائل المباشرة غير المرغوب فيها، تقوم المنصة الآن بإيقاف تشغيل الرسائل للمستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 17 عامًا بشكل افتراضي.

وقالت المنصة: نريد مساعدة المراهقين على اتخاذ قرارات نشطة بشأن إعدادات الخصوصية، لذلك عندما ينضم شخص ما بين 16 و 17 عامًا إلى المنصة، يتم الآن تعيين إعداد المراسلة المباشرة على “لا أحد” افتراضيًا. ومن أجل إرسال رسائل للآخرين، يحتاجون إلى التبديل إلى خيار مشاركة مختلف.

وتلاحظ المنصة أيضًا أن الحسابات الحالية للمستخدمين المراهقين الذين لم يستخدموا الرسائل المباشرة من قبل تتلقى الآن أيضًا مطالبة تطلب منهم مراجعة إعدادات الخصوصية وتأكيدها عند استخدام الميزة.

وفي شهر أبريل من العام الماضي، عطلت المنصة خيار المراسلة المباشرة لجميع الحسابات الحالية للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا.

وبالرغم من أن المراهقين الذين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا يظلون قادرين على إعادة تشغيل الخيار مرة أخرى. ولكن الخطوات الإضافية قد تحد من إساءة استخدام الرسائل المباشرة، واستهداف المستخدمين الشباب داخل التطبيق.

علاوة على ذلك تضيف المنصة أيضًا تنبيهًا منبثقًا جديدًا، الذي يظهر للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا في عملية تحميل الفيديو، الذي يطلب منهم تحديد من يمكنه مشاهدة مقطع الفيديو.

اقرأ أيضًا: أشهر طريقة في تيك توك لتعديل الصور عبر آيفون

تيك توك توسع تدابير السلامة

قالت المنصة: يتم تعيين الحسابات التي تتراوح أعمارها بين 13 و 15 عامًا على الوضع الخاص افتراضيًا. ويمكن للحسابات الخاصة اختيار مشاركة محتواها مع المتابعين أو الأصدقاء، حيث تم إيقاف تشغيل إعداد “الجميع”. كما تم تعطيل Duet و Stitch للحسابات الأقل من 16 عامًا.

وتساعد المطالبات المضافة على تقييد التعرض غير المرغوب فيه، وتجعل المراهقين يعيدون التفكير في عملية النشر. مما قد يقلل من الضرر المحتمل.

وتتطلع المنصة أيضًا إلى إضافة المزيد من السياق إلى عملية التحميل للمستخدمين المراهقين. مع تنبيهات حول كيفية عمل ميزات مثل التنزيلات، ومن يكون قادرًا على اتخاذ مثل هذا الإجراء.

وتمثل هذه الخطوات الأحدث التي تتخذها المنصة لحماية المستخدمين الأصغر سنًا. وأعلنت في شهر يناير عن مجموعة من الميزات المماثلة. التي تضمنت تبديل جميع الحسابات التي أنشأها المستخدمون الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 15 عامًا إلى “خاص” افتراضيًا.

ووفقًا لبحث داخلي نشر العام الماضي، فإن أكثر من ثلث مستخدمي التطبيق تقل أعمارهم عن 14 عامًا. وبالنظر إلى الشعبية المتزايدة للمنصة ، فإن المنصة بحاجة إلى اتخاذ خطوات لتوفير حماية إضافية لتجنب سوء الاستخدام المحتمل.

اقرأ أيضًا: إنستاجرام تتخلى عن الفنانين والمصورين لصالح الفيديو