أعادت منصة تويتر ضبط التباين بالنسبة للأزرار بعد التعليقات حول تحديثات التصميم الخاصة بها في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأبلغ بعض الأشخاص عن إجهاد العين والصداع والصداع النصفي بسبب التباين المرئي العالي في ألوان الأزرار والروابط، بالإضافة إلى الخط الجديد، Chirp.

وتضمنت التغييرات على النقيض أيضًا زر متابعة أسود يتم ملؤه إذا كنت لا تتابع شخصًا ما، مما تسبب في إرباك العديد من الأشخاص الذين اعتادوا أن يكون الأمر مختلفًا. وليس من الواضح بعد ما إذا كان يتم عكس هذا التغيير.

وكما هو معتاد في أي وقت يغير فيه أحد المواقع الشهيرة تصميمه، كان الاستقبال الفوري لتغييرات المنصة مختلطًا.

ومن المحتمل أن يعتاد بعض مستخدمي المنصة على التحديث بمرور الوقت. ولكن بالنسبة لأولئك الذين يقولون إن التصميم الجديد تسبب لهم في الشعور بالألم، فقد سلط التغيير الضوء على مشكلة شائعة في إمكانية الوصول عبر الإنترنت تتمثل في الافتقار إلى الاختيار.

ولا تعتبر إمكانية الوصول مقاسًا واحدًا يناسب الجميع، ويمكن للميزة التي تجعل الوصول إلى موقع ما أكثر سهولة لشخص ما أن تجعل استخدامه أكثر صعوبة لشخص آخر.

وغالبًا ما يكون التباين العالي مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من ضعف في الرؤية أو المصابين بعمى الألوان. ولكن قد يكون مؤلمًا للأشخاص الذين لديهم حساسية تجاه الألوان الزاهية أو الضوء.

ولا يوجد خيار واحد يسهل الوصول إليه لواجهة تويتر. وتأتي أفضل إمكانية وصول من المرونة، مما يسمح للمستخدمين باختيار الخيارات التي تناسبهم.

وتحتوي المنصة حاليًا على أدوات تبديل في قائمة إمكانية الوصول الخاصة بها لإعدادات مثل زيادة تباين الألوان وتقليل الحركة، بالإضافة إلى إعدادات العرض التي تتيح للأشخاص الاختيار بين السمات الفاتحة والداكنة أو قياس أحجام النص.

ويمكن توفير الكثير من المتاعب إذا كان لدى المستخدمين المزيد من الخيارات الدقيقة مع إمكانية تحديد مستوى التباين الذي يناسبهم. وذلك بدلاً من الاضطرار إلى انتظار المنصة لإجراء تغييرات عامة.

اقرأ أيضًا: تويتر أوقفت طلبات التحقق مؤقتًا مرة أخرى

تويتر تجري تغييرات جديدة بعد شكاوى من إجهاد العين

بينما ينتظر وصول علامة تبويب Spaces المخصصة، التي تزيد من وجود خيار غرفة الاجتماعات الصوتية داخل التطبيق، تواصل المنصة أيضًا طرح تعديلات وتحديثات جديدة على التنسيق للمساعدة في تحسين تجربة التفاعل الصوتي.

وأضافت المنصة الآن ميزة رموز تعبيرية جديدة لليد المرفوعة المتاحة لمتحدثي Spaces والمضيفين والمضيفين المشاركين. التي تمكن المتحدثين من الإشارة إلى أن لديهم شيئًا لإضافته إلى المناقشة، دون مقاطعة الدردشة.

ويمكن للمتحدثين الآن تشغيل اليد المرفوعة. وعلى عكس الرموز التعبيرية الأخرى لردود الفعل، لن تختفي اليد المرفوعة. وتظل موجودة حتى يختار المستخدم إيقاف تشغيله، أو إلغاء كتم الصوت، ويكون جاهزًا للتحدث.

بالإضافة إلى ذلك تقول المنصة أيضًا إن خيارات تأثيرات تغيير الصوت الجديدة متاحة الآن لنسبة 50 في المئة من مستخدمي iOS.

وأعلنت المنصة لأول مرة عن أدوات Voice Transformer الخاصة بها في Spaces الشهر الماضي. وتم توسيع مجموعة الاختبار تدريجياً بمرور الوقت.

اقرأ أيضًا: تويتر تعيد تصميم موقعها مع إدخال خط جديد