أوقفت منصة تويتر فجأة الوصول إلى برنامج التحقق مرة أخرى، وغرد الحساب الرسمي للمنصة موضحًا أنها أوقفت مؤقتًا الوصول إلى ميزة التحقق من أجل إجراء تحسينات على التطبيق وعملية المراجعة.

وبالنظر إلى الحادثة الأخيرة في شهر يوليو عندما تحققت المنصة من ست حسابات مزيفة التي قيل إنها بدأت بإرسال رسائل غير مرغوب فيها باللغة الكورية، فإن قرارها بإيقاف العملية مرة أخرى أمر منطقي.

ويأتي هذا التغيير، حيث لن تسمح المنصة لأشخاص جدد بتقديم طلب التحقق، بعد أن اعترفت أنه تم التحقق بشكل غير صحيح من العديد من الحسابات المزيفة، التي يبدو أنها جزء من الروبوتات.

وكان العديد من الأشخاص الذين يريدون الحصول على شارة التحقق الزرقاء متفائلين هذا العام عندما أعادت الشركة فتح عملية التحقق العامة الخاصة بها لأول مرة منذ ما يقرب من أربع سنوات.

ولكن هذا الأمل لم يدم طويلاً، حيث شرعت المنصة في إيقاف العملية مؤقتًا، وأعادت فتحها مرة أخرى في شهر يونيو.

وقال حساب المنصة للتحقق: لقد توقفنا مؤقتًا عند طرح الوصول للتقدم بطلب التحقق حتى نتمكن من إجراء تحسينات على التطبيق وعملية المراجعة. بالنسبة لأولئك الذين كانوا ينتظرون، نعلم أن هذا قد يكون مخيبا للآمال. نريد تصحيح الأمور، ونقدر صبرك.

ولا يعني هذا أن المنصة لن تتحقق من حسابك إذا كنت قد قدمت طلبًا. وقالت الشركة إنها تعمل على مراجعة جميع الطلبات التي تلقتها بأسرع ما يمكن.

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تويتر أوقفت طلبات التحقق مؤقتًا مرة أخرى

تجدر الإشارة إلى أنه لم يكن كل شخص عبر المنصة قادرًا على تقديم طلب التحقق. وذلك لأن الشركة بدأت ببطء بإتاحة الوصول إلى الطلبات.

وأخبر متحدث باسم المنصة أنها تستأنف طرح الطلبات في الأسابيع القليلة المقبلة. ولم تشر المنصة إلى أنها تجري تغييرات على المعايير التي تستخدمها لاعتبار الحسابات قابلة للتحقق أم لا.

وتتحدث مشكلات البدء والإيقاف التي واجهتها المنصة مع برنامج التحقق عن الصعوبات التي يمكن أن تأتي مع إصدار شارة يعتبرها المستخدمون أحيانًا بمثابة مصادقة.

وتقول المنصة إن الغرض من الشارة هو إظهار أن الحساب أصيل ومميز ونشط. ولكن حتى هذه المعايير يمكن أن تؤدي إلى إثارة الجدل عندما يتم رفض طلبات الأشخاص البارزين. خاصةً عندما يكون من الواضح أن الحسابات المزيفة تنجح في الحصول عليها.

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