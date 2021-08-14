تطبيقات ماك التي تساعدك في تفريغ مساحة الحاسب

تقوم تطبيقات ماك بعد تثبيتها بوضع ملفاتها في أماكن متفرقة من الجهاز، ويعني هذا أن ملفات التطبيق لا تبقى في مكان واحد حتى تكون إزالتها أمرًا سهلًا.

لذلك إذا كنت ترغب في إزالة هذه التطبيقات بشكل يدوي، فإنك تحتاج إلى البحث عن جميع الملفات الخاصة بها المنتشرة في جهازك وحذفها بعد حذف التطبيق نفسه.

ويمكنك أن تستخدم تطبيقات ماك التي تعمل على إزالة أي تطبيق مثبت داخل جهازك وتنظيف القرص الصلب من الملفات الإضافية.

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تطبيق CleanMyMac X

يعتبر CleanMyMac X أحد أشهر تطبيقات تنظيف حواسيب ماك وإزالة الملفات أو التطبيقات الغير مرغوب فيها.

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ويرى الكثيرون بأنك يجب أن تثبت Clean My Mac X في حاسوبك فور شراء أي حاسوب جديد.

ويساعدك التطبيق على تحديث جميع التطبيقات المثبتة داخل نظامك بما فيها النظام نفسه، حيث يستطيع تحديث جميع هذه التطبيقات بضغطة زر واحدة.

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ويدعى التطبيق بأنه يستطيع الكشف عن أي فايروس دخيل أو ملفات خبيثة تم تحميلها من الإنترنت عبر خاصية حماية الحاسوب.

ولا يأتي تطبيق CleanMyMac X مجانًا حيث تحتاج إلى دفع 40 دولار في السنة لتتمكن من تشغيله على جهاز واحد.

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تطبيق AppCleaner

يعتبر AppCleaner أحد أسهل تطبيقات تنظيف حواسيب ماك في الاستخدام، كما أنه مجاني تمامًا للتحميل والاستخدام.

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وتستطيع عبر هذا التطبيق حذف جميع التطبيقات الغير مرغوب فيها عبر وضعها في خاصية جدول الحذف التي يوفرها.

ويقوم التطبيق بحذف جميع الملفات التي تراها أو لا تراها لهذا التطبيق، ليتأكد من أنك تخلصت منه تمامًا.

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ولا يقدم التطبيق أي ميزات إضافية إلى جانب حذف ملفات التطبيقات من الحاسوب.

تطبيق AppDelete

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يمتاز هذا التطبيق بوجود خوارزميات ذكاء اصطناعي تعمل على حذف جميع الاختيارات والملفات المتعلقة بالتطبيق الذي ترغب في حذفه.

وتشمل هذه الملفات الصور الغير مرغوب فيها الخاصة بالتطبيق والإعدادات التي قام التطبيق بتغيرها في جهازك.

كما يعتبر التطبيق سهل الاستخدام وذو واجهة واضحة للغاية لا تحتاج إلى خبرة كبيرة، وتستطيع استخدامه وتحميله مجانًا عبر موقعه الرسمي.

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