طريقة تسريع ويندوز 11 عبر تنظيم استهلاك الطاقة

توفر مايكروسوفت طريقة رسمية من أجل تسريع ويندوز 11 بدون تثبيت أي تطبيقات خارجية أو ترقية مكونات الحاسب.

وذلك عبر التحكم في استهلاك الجهاز للطاقة، وتصلح هذه الطريقة مع حواسيب ويندوز 11 المحمولة بشكل أساسي.

وكانت هذه الطريقة متاحة للاستخدام مع حواسيب ويندوز 10 المحمولة أيضًا، ولكن قامت مايكروسوفت بتغيير مكان الإعدادات وطريقة الوصول إليها.

تسريع ويندوز 11 عبر التحكم في الطاقة

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تفيدك هذه الخاصية إذا كنت تستخدم حاسوبًا محمولًا تعمل بطاريته بشكل جيد، ولا تفيد الحواسيب المكتبية بشكل كبير.

وذلك لأن الحواسيب المكتبية تستهلك كل ما تحتاج إليه من الطاقة، ولكن إذا كنت تعاني من بطء في ويندوز 11 مع حاسوبك المكتبي، فإنك تستطيع فحص هذه الخاصية والتأكد من أنها لا تسبب البطء.

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وتعمل الخاصية على زيادة أداء بعض الحواسيب المحمولة بنسبة تصل إلى 7٪ تقريبًا من أدائها الأصلي، لذلك يجب عليك استخدامها بشكل دائم.

ولكن يتسبب تحويل وضع الطاقة إلى وضع الأداء الأفضل في استنفاذ طاقة البطارية، وجعل الجهاز يحتاج للشحن، لذلك هي غير مناسبة في حالات السفر الطويل وتوفير الطاقة.

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ويمكنك الوصول وتعديل هذه الخاصية عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى قائمة إعدادات ويندوز 11 عبر البحث عنها أو الضغط على زري علامة الويندوز و X.

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ومن ثم توجه إلى إعدادات البطارية والطاقة داخل قائمة اعدادات النظام، وبعد ذلك توجه إلى قائمة وضع الطاقة وقم بالضغط عليها.

وعندما تظهر لك اختيارات وضع الطاقة في ويندوز 11، فإنك تحتاج للضغط على وضع أفضل أداء من أجل تسريع ويندوز 11.

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وإذا كنت ترغب في توفير الطاقة، فيمكنك الضغط على وضع توفير الطاقة عبر القائمة نفسها.

الترقية من ويندوز 10

لم يصدر ويندوز 11 بشكل رسمي بعد، ولكن تستطيع تثبيت النسخ التجريبية الرسمية من النظام.

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ويمكنك الترقية إلى ويندوز 11 مجانًا عند صدوره رسميًا في خريف هذا العام، ولم تحدد مايكروسوفت شهرًا لصدور النظام.

ولكن يصدر ويندوز 11 رسميًا على الأغلب في شهر أكتوبر القادم، حيث توجد مجموعة من الشائعات والتسريبات التي تتحدث عن ذلك.

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