أعلنت شركة هونر Honor عن Magic 3، وهو أول هواتفها الذكية الرائدة بعد انفصالها عن الشركة الأم السابقة هواوي.

وتتكون التشكيلة من ثلاث هواتف، Magic 3 و Magic 3 Pro و Magic 3 Pro Plus.

وتصدر الهواتف في الصين أولاً. ولكن الشركة أوضحت أن هناك نسخة عالمية من هذه الهواتف تصدر في وقت لاحق.

وعندما يتم إطلاقها عالميًا، تأتي الهواتف مع تطبيقات وخدمات جوجل، التي لم تكن الشركة قادرة على تضمينها سابقًا عندما كانت شركة تابعة لشركة هواوي بسبب العقوبات الأمريكية.

ومن المفترض أن تجعل تطبيقات وخدمات جوجل سلسلة Magic 3 أكثر قدرة على المنافسة خارج الصين. وذلك بالمقارنة مع هواتفها السابقة الصادرة عندما كانت تابعة لشركة هواوي، التي كان عليها الاعتماد على خدمات هواوي و AppGallery لتنزيل البرامج.

ويعمل هاتفا Magic 3 Pro و Magic 3 Pro Plus بمعالج Snapdragon 888 Plus. بينما يحتوي Magic 3 على معالج Snapdragon 888.

ولدى الهواتف شاشة من نوع OLED بقياس 6.76 إنشات وبدقة 1344 بكسل مع معدل تحديث 120 هرتز وانحناء حول جوانب الجهاز.

وتختلف الكاميرات الخلفية بشكل كبير بين الهواتف الثلاثة. إذ توجد في Magic 3 ثلاث عدسات، بعدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل وعدسة أحادية اللون بدقة 64 ميجابكسل.

ويضيف Magic 3 Pro عدسة تليفوتوغرافي بدقة 64 ميجابكسل مع تكبير بصري بقدرة 3.5x و OIS.

ويزيد جهاز Magic 3 Pro Plus من حجم المستشعر الرئيسي البالغ 50 ميجابكسل إلى 1/1.28 إنش. ودقة المستشعر الفائق الاتساع إلى 64 ميجابكسل.

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Magic 3 .. أول رائد لشركة هونر بعد هواوي

وتتمتع سلسلة Magic 3 بسعة بطارية تبلغ 4600 ميلي أمبير وتدعم الشحن السريع السلكي حتى 66 واط.

ويوجد في Magic 3 Pro Plus و Magic 3 Pro شحن لاسلكي يصل إلى 50 واط مع دعم الشحن اللاسلكي العكسي. بالإضافة إلى تصنيف IP68 لمقاومة الغبار والماء (Magic 3 حاصل على تصنيف IP54).

ويأتي الإعلان عن سلسلة Honor Magic 3 بعد إطلاق Honor V40 في شهر يناير و Honor 50 في شهر يونيو.

ومع ذلك، بالرغم من التأكيد على أن جهاز Honor 50 يتلقى إصدارًا عالميًا مزودًا بتطبيقات وخدمات جوجل. ولكن لم يتم تأكيد تاريخ الإصدار الدقيق.

ويتم بيع Honor Magic 3 بسعة 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجابايت للتخزين مقابل 899 يورو (نحو 1055 دولار).

بينما يكلف Magic 3 Pro بسعة 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجابايت للتخزين 1099 يورو (نحو 1290 دولار).

وتبلغ تكلفة جهاز Honor Magic 3 Pro Plus، الذي يأتي مع 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 512 جيجابايت للتخزين، 1499 يورو (نحو 1760 دولار). لم يتم الإعلان عن التاريخ الدقيق للإصدار العالمي للهواتف.

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