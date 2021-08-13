هل يتفوق مايكروسوفت إيدج على فايرفوكس قريبًا

بالرغم من المنافسة الشديدة بين متصفحات الويب الرئيسية مايكروسوفت إيدج وجوجل كروم وسفاري للحصول على أكبر نسبة ممكنة من المستخدمين عبر تقديم العديد من الميزات على مدار العام. ولكن المتصفحات وجدت نفسها في طريق شبه مسدود.

وتظهر بيانات جديدة من موقع الإحصائيات Statcounter أن جميع المتصفحات الرئيسية لم تشهد ارتفاعًا أو هبوطًا في حصتها في السوق بأكثر من 1.74 في المئة منذ بداية هذا العام 2021.

ومع ذلك لا يزال متصفح جوجل كروم مسيطرًا على السوق بفارق واسع بعد نمو حصته من 63.38 في المئة إلى 65.13 في المئة منذ شهر يناير الماضي.

علاوة على ذلك كان التغيير في قائمة الترتيب بالنسبة للحصة السوقية أقل وضوحًا. حيث شهد متصفح سفاري انخفاضًا بنسبة 0.6 في المئة.

وانخفضت حصة متصفح فايرفوكس بنسبة 0.32 في المئة. ولكن متصفح مايكروسوفت إيدج شهد نمو في قاعدة مستخدميه بشكل ثابت.

مايكروسوفت إيدج تقترب من فايرفوكس

يمكن القول إن المنافسة الأكثر إثارة في سوق متصفحات الويب هو اقتراب متصفح إيدج من انتزاع المركز الثالث من متصفح فايرفوكس كأكثر المتصفحات استخدامًا بعد المتصدر جوجل كروم وصاحب المركز الثاني سفاري.

ويرجع ذلك إلى تركيز شركة مايكروسوفت على تطويره بشكل منتظم منذ إطلاقه في بداية هذا العام. إذ يمتلك الآن حصة تبلغ 3.45 في المئة بفارق 0.4 في المئة فقط عن متصفح فايرفوكس.

وتتعلق أسباب النمو السريع لمتصفح مايكروسوفت إيدج إلى جهود التسويق والالتزام بإجراء تحسينات تجعل تجربة الاستخدام تتماشى مع المتصفحات الأخرى.

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نقاط قوة متصفح فايرفوكس

وجدت مؤسسة موزيلا صعوبة بالغة في تعزيز نسبة استخدام متصفحها منذ عدة سنوات. ولن يتمكن فايرفوكس من الاقتراب من المتصدر جوجل كروم، مما يدفعه إلى التركيز أكثر على منافسه الجديد مايكروسوفت إيدج.

ويمكن للمتصفح المنافسة عبر التركيز على نقطة قوته الأساسية وهي المحافظة على خصوصية مستخدميه. إذ تروج موزيلا باستمرار لمدى أمان متصفحها من خلال إطلاق ميزات وأدوات خصوصية جديدة باستمرار مثل خدمة VPN المدمجة.

ومع عدم قدرة متصفحات الويب على تحدي جوجل كروم في المستقبل القريب. فإن الصراع على المركز الثالث بين مايكروسوفت إيدج وفايرفوكس قد يكون أكثر ضراوة.

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