نصائح لجعل آيفون يشحن بشكل أسرع

تقدم جميع شركات الهواتف المحمولة تقنيات جديدة تعمل على زيادة سرعة شحن الهواتف، ولكن تعامل آبل هاتف آيفون بطريقة مختلفة قليلًا، حيث تظل سرعة الشحن القصوى التي يدعمها الهاتف تصل إلى 18 واط تقريبًا.

وذلك عبر رأس الشاحن الخارجية التي تحتاج لشرائها بشكل منفصل، كما أن الشحن اللاسلكي في هواتف آيفون لازال بطيئًا بعض الشيء.

لذلك إليك مجموعة من النصائح التي تساعدك على شحن آيفون بشكل أسرع قليلًا مع المحافظة عليه.

لا تستخدم شواحن آيفون القديمة

إذا كنت أحد محبي آبل القدام، فهذا يعني أنك تمتلك أكثر من شاحن آيفون قديم من هواتفها القديمة.

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ويعتقد البعض بأن شاحن آبل الأصلي الذي يأتي مع الهواتف القديمة أفضل من الشواحن الجديدة.

ولكن هذا الاعتقاد خاطئ تمامًا، حيث تعمل هذه الشواحن بتقنيات قديمة قد تسبب تلفًا لهاتفك.

وتأتي أغلب الشواحن القديمة بقدرة 5 واط تقريبًا، ويعني هذا أن هاتفك يأخذ وقتًا أطول عبر الشحن باستخدامها.

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لذلك يفضل أن تقوم بإقتناء شاحن جديد يدعم تقنيات الشحن الجديدة، وتقوم آبل بترخيص مجموعة من الشواحن وطرفيات الطاقة من شركات خارجية.

وتعتبر هذه الطرفيات الخارجية في أغلب الأوقات أفضل من الشواحن الأصلية الخاصة بآبل، حيث أنها تستخدم تقنيات حديثة وآمنة تمامًا مع الهاتف.

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تجنب استخدام الشحن اللاسلكي

بينما يعتبر الشحن اللاسلكي أحد أسهل تقنيات الشحن بشكل عام، حيث يمكنك شحن الهاتف دون الإمساك به.

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ولكن تدعم هواتف آيفون تقنيات الشحن اللاسلكية بشكل أبطأ من الشحن السلكي، كما أن الشحن اللاسلكي بشكل عام أبطأ قليلًا.

لذلك حاول ألا تستخدم شاحن لاسلكي إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك أو لم تكن مستعجلًا لاستخدام هاتفك.

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وإذا كنت تفضل استخدام الشحن اللاسلكي بشكل عام للحفاظ على هاتفك من التلف، فإنه من الأفضل استخدام شاحن MagSafe مع هواتف آيفون 12 فقط.

حيث تعمل هذه الشواحن بتقنيات أحدث وأسرع قليلًا من الشحن الاسلكي المعتاد.

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استخدم شاحن معروف ومرخص من آبل

تمنح آبل شهادة تدعى MFI وهي رخصة رسمية من الشركة تمنح لبعض الشركات الخارجية لتقدم طرفيات تعمل مع أجهزة آبل بشكل جيد.

ولا تسبب هذه الطرفيات في تلف بطارية الهاتف أو إرتفاع درجة حرارته، كما أنها تعمل بشكل جيد وسريع.

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ويمكنك اقتناء أي شاحن ترغب فيه شريطة أن يستخدم هذه الرخصة والتقنية.

ويجب أن تتجنب أي شاحن مجهول أو غير معروف المصدر، حيث قد يتسبب في تلف جهازك أو انفجاره.

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