تتيح لك ميزة التراجع عن الإرسال في جيميل إلغاء إرسال البريد المرسل بسرعة إذا كنت بحاجة إلى تصحيح خطأ إملائي أو لغوي أو لا تريد إرسال نسخة من البريد الإلكتروني إلى كل شخص في شركتك أو حتى إذا كنت تريد الغاء فكرة إرسال البريد الإلكتروني كليًا.

استخدام ميزة التراجع عن الإرسال في جيميل

يتم تفعيل ميزة التراجع عن الإرسال في جيميل تلقائيًا مع مدة انتظار تصل إلى خمس ثوانٍ. وهذا من شأن أن يمنح المستخدمين فترة قصيرة لإلغاء الرسالة بسرعة قبل إرسالها.

وفي بعض الأحيان قد يكون من السهل تفويت إشعار التراجع قبل اختفائه. ولمعرفة كيفية التراجع عن إرسال الرسالة اتبع الخطوات التالية:

اكتب رسالة جديدة في بريد جيميل مع كتابة عنوان البريد للمرسل إليه.

بمجرد الانتهاء اضغط على زر إرسال.

يظهر لك إشعار تم إرسال الرسالة في أسفل الجهة اليمنى من الشاشة مع خيار تراجع بمدة زمنية قدرها 5 ثوانٍ.

اضغط عليه بسرعة للتراجع عن إرسال الرسالة ومتابعة العمل عليها مرة أخرى أو إلغاء إرسالها كليًا.

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تمديد المدة الزمنية لميزة التراجع عن الإرسال

إذا كانت الثواني الخمس الافتراضية لا تمكنك من إلغاء الرسالة قبل إرسالها فيمكنك تمديد فترة الإلغاء حتى 30 ثانية.

وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

في شاشة بريد جيميل الرئيسية اضغط على أيقونة الترس في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة.

حدد خيار مشاهدة جميع الإعدادات.

اضغط على علامة التبويب عام ثم حدد خيار التراجع عن الإرسال.

قم بإظهار القائمة المنسدلة لاختيار عدد الثواني التي تريدها من ضمن 5 أو 10 أو 20 أو 30 ثانية.

انتقل للأسفل ثم اضغط على خيار حفظ التغييرات.

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جدير بالذكر أن جوجل قد بدأت بإطلاق ميزة جديدة في إصدار تطبيق جيميل لنظام أندرويد تتيح للمستخدم نسخ أي عنوان بريد إلكتروني ولصقه بكل سهولة. وذلك من خلال تضمين قائمة منبثقة جديدة لجعل عملية نسخ عناوين البريد الإلكتروني ولصقها أكثر وضوحًا.

وتظهر القائمة المنبثقة الجديدة عند الضغط على عنوان بريد إلكتروني في حقول To أو Cc أو Bcc. ويظهر لك معلومات إضافية لجهة الاتصال في بطاقة أكبر حيث يمكنك التفاعل معها بعدة طرق، سواء كانت نسخ النص أو إضافة معلومات، أو إلغاء إرسال الرسالة.

وتعتبر هذه النافذة المنبثقة أكثر عملية من الخيار السابق. ولكن غالبًا ما تغطي بعض النص المهم الموجود أسفل المربع عند إظهارها.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الميزة إلى تحسين تجربة استخدام التطبيق كواحد من أفضل التطبيقات عندما يتعلق الأمر بالتواصل والإنتاجية.