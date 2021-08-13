كيف تحد من عدد الردود في تويتر

تسمح تويتر للمستخدمين بالرد على التغريدات التي تعجبهم، وذلك عبر زر الرد المخصص الموجود تحت التغريدة.

وتترك تويتر حرية الرد على التغريدات لجميع المستخدمين وكل من يستطيع رؤية التغريدة الأصلية.

ويتسبب هذا في إزعاج لبعض المستخدمين خصوصًا السيدات، حيث يتعرضن للإزعاج في التعليقات والردود على تغريداتهم.

لذلك أصبح بإمكانك تحديد من يقوم بالرد على تغريداتك، وذلك قبل أن تقوم بنشر التغريدة أو حتى بعدها.

طريقة الحد من عدد الردود في تويتر

تقدم تويتر خاصية تدعى ” من يستطيع الرد” حيث تسمح لك هذه الخاصية بتحديد من يقوم بالرد على تغريداتك المختلفة.

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وتستطيع الوصول لهذه الخاصية عبر الضغط على علامة الثلاث نقاط إلى جانب التغريدة، ثم اختيار خاصية من يستطيع الرد.

وبعد ذلك تظهر لك نافذة تخيرك بين الاختيارات المختلفة لهذه الخاصية، حيث تستطيع أن تترك الرد مفتوحًا للعامة أو أن تجعل الرد خاصًا لمن تتابعهم أو من ذكرتهم في هذه التغريدة.

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وتعرض المنصة رسالة تحت التغريدة الخاصة بك تخبر العالم بأنك لا ترغب في أن يرد أحدًا عليها.

وتأتي هذه الخاصية ضمن محاولة تويتر لتحسين بيئته وتقليل التنمر الإلكتروني الذي تعاني منه جميع منصات التواصل الاجتماعي.

وقد بدأت المنصة في تطبيق مجموعة من القوانين الجديدة وتحسين الذكاء الاصطناعي من أجل التعرف على الصور بشكل أفضل والتحكم فيها.

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تطورات المنصة الجديدة

قدمت المنصة اليوم نسخة محدثة من موقعها عبر الويب لجعل استخدام الموقع أفضل وأكثر سهولة.

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كما قامت بتغيير الخط المستخدم رسميًا داخل المنصة عبر جميع تطبيقاتها بخط جديد يدعى Chrip.

ويأتي هذا التغيير ضمن خطة المنصة لتغيير هويتها التجارية وليكمل ما بدأته في شهر يناير الماضي.

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كما وعدت المنصة باستخدام مجموعة جديدة من الألوان التي تتناسب مع هويتها البصرية، حيث أصبح ممكن لمستخدمي Twitter Blue المدفوعة تغيير ألوان التطبيق كما يرغبون.

ومن المتوقع أن تصل تحديثات أكبر إلى تويتر وتغييرات أكثر وضوحًا على الواجهة وطريقة استخدامها، ولكن بشكل تدريجي.

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