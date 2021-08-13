كيفية تخصيص خدمة أخبار جوجل بحسب اهتماماتك

تعد خدمة أخبار جوجل من أفضل الخدمات عبر الإنترنت التي تتيح لك البقاء على اطلاع دائم بأحداث العالم الجارية والحصول على كل الأخبار في مكان واحد ومن أكثر المصادر موثوقية.

ومع ذلك قد تجد أن صفحتك الرئيسية دائما ما تمتلئ بالأخبار التي لا تهتم بها. وقد يؤدي هذا الأمر إلى فقدانك لفرصة الاطلاع على القصص التي تهمك.

ويتطلب الأمر منك قضاء بضع دقائق لتخصيص الخدمة لإظهار الأخبار التي تهمك والحصول على محتوى أفضل في صفحتك الرئيسية.

كيف تعمل خدمة الأخبار من جوجل

تعتمد خدمة أخبار جوجل بشكل كبير على سجلك للتصفح. لذلك لا يمكنك التحكم في الأخبار التي تظهر في خلاصتك. ومع ذلك يمكنك تخصيص صفحتك من خلال اختيار المصادر أو متابعة الموضوعات التي تهمك. وذلك من خلال اختيار ما تريد قراءته ومتابعة أو إلغاء متابعة موضوعات محددة والحصول على الأخبار بلغتك الأم بسرعة.

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تخصيص خدمة أخبار جوجل بحسب رغبتك

للقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

افتح متصفح الويب في حاسبك ثم انتقل إلى خدمة أخبار جوجل عبر هذا الرابط

في الجهة اليسرى من الشاشة يمكنك اختيار ما تريد الاطلاع عليه من أخبار ومقالات بحسب اهتماماتك.

قم بالتمرير للأسفل ثم اضغط على خيار اللغة والمنطقة.

في المربع الخالي اكتب اللغة التي تريدها ثم حددها.

اضغط على خيار تحديث.

في العناوين الرئيسية تجد أكثر الأخبار والقصص شعبية بلغتك الأم.

إذا كان هناك أكثر من لغة فإن خدمة أخبار جوجل تظهر الأخبار والمقالات باللغة التي اخترتها، ولكن مع التركيز أكثر على الأخبار من المصادر الموجودة في لغة الدولة التي اخترتها.

بالإضافة إلى ذلك تظهر لك الخدمة في الجهة اليسرى من التطبيق أكثر الوسوم انتشارًا في نفس البلد والوسوم المنتشرة على مستوى العالم.

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ويمكنك متابعة الأخبار والمقالات حول موضوع معين في خدمة أخبار جوجل عبر اتباع الخطوات التالية:

في مربع البحث بالأعلى اكتب اسم الموضوع أو المكان أو الحدث أو الشخص.

قم باختيار أكثر الكلمات شعبية وغالبًا ما تظهر لك كأول نتيجة بحث ثم اضغط عليها.

في الصفحة الرئيسية اضغط على خيار متابعة.

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ويمكنك ايضًا مطالبة خدمة أخبار جوجل بإظهار المزيد من نوع معين من الأخبار أو القصص بحسب رغبتك أو عدم إظهارها.

وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

في الجهة اليسرى من الشاشة اضغط على خيار من أجلي.

اضغط على أي خبر متعلق بالموضوع الذي تريد إظهار المزيد من الأخبار أو المقالات عنه.

مرر مؤشر الفأرة فوق أي عنوان ثم اضغط على النقاط الثلاثة التي تظهر لك.

اضغط على خيار المزيد من القصص مثل هذه.

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