يعد التقاط لقطات الشاشة ممارسة شائعة في جميع الأجهزة وأنظمة التشغيل. وإذا كنت تستخدم ساعة آبل فيمكنك القيام بذلك مباشرة.

تفعيل ميزة التقاط الشاشة في ساعة آبل

يجب عليك أولًا تفعيل الميزة، ويمكنك القيام بذلك من خلال بعض الخطوات إما في الساعة نفسها أو عبر آيفون.

ومن أجل تفعيل ميزة التقاط الشاشة في ساعة آبل اتبع الخطوات التالية:

قم بتحريك التاج الذهبي لإظهار القائمة الرئيسية.

في القائمة التي تظهر لك. اضغط على خيار الإعدادات. ثم اضغط على خيار عام.

مرر للأسفل ثم حدد خيار لقطات الشاشة.

قم بتبديل الزر الذي بجوار خيار تفعيل لقطات الشاشة إلى وضع التشغيل.

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ولتفعيل الميزة في هاتف آيفون اتبع الخطوات التالية:

اضغط على تطبيق الساعة في هاتف آيفون. ثم حدد خيار عام.

قم بتبديل الزر الذي بجوار خيار تفعيل لقطات الشاشة إلى وضع التشغيل.

كيفية التقاط لقطة شاشة في ساعة آبل

يمكنك بعد تفعيل الميزة التقاط لقطة شاشة عبر الساعة بالضغط على كل من زري التاج الذهبي والزر الجانبي في الوقت نفسه.

وإذا لم تكن الساعة في الوضع الصامت فيجب أن تكون قادرًا على سماع صوت التقاط الصورة والشعور باهتزاز عند التقاط لقطة شاشة.

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كيفية عرض لقطات الشاشة

لعرض لقطات الشاشة التي التقطتها سابقًا اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق مكتبة الصور في هاتف آيفون.

انتقل للأسفل للوصول إلى قسم أنواع الوسائط.

اضغط على خيار لقطات الشاشة لتحديد لقطات الشاشة.

ويجب أن تكون الساعة متزامنة مع هاتف آيفون ومحدثة إلى آخر إصدار نظام تشغيل متوفر.

ميزات جديدة قادمة

جدير بالذكر أن الشائعات القديمة حول ساعة آبل القادرة على مراقبة نسبة السكر في الدم قد اكتسبت بعض المصداقية من خلال تقرير جديد من صحيفة التلغراف البريطانية.

وأكدت شركة Rockley Photonics حديثًا في ملف لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن شركة آبل كانت أكبر عميل لها على مدار العامين الماضيين، وأن لديها اتفاقية توريد وتطوير مستمرة لتطوير منتجات مستقبلية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Rockley Photonics: إنه يعتقد أن التكنولوجيا ستكون في المنتجات الاستهلاكية في عام 2022، لكنه لم يؤكد أن هذا سيكون في أحد منتجات آبل.

وكان تركيز Rockley Photonics على المستشعرات التي تتعقب نسبة السكر في الدم والضغط وحتى مستويات الكحول، مما يشير إلى أن واحدة على الأقل من هذه الميزات ستكون متاحة في ساعة آبل في المستقبل.

وأصبحت المستشعرات في ساعة آبل الآن ذكية وقادرة على قياسات، مثل معدل ضربات القلب، لكن مستويات السكر في الدم لطالما كانت الميزة التي يتم السعي إليها بجدية بالنسبة لصانعي الأجهزة القابلة للارتداء.

ويقتصر دعم آبل لمرضى السكر حتى الآن على وجود تطبيقات المراقبة من الجهات الخارجية في متاجرها.