فايرفوكس يخسر أكثر من 56 مليون مستخدم

اتخذت مؤسسة موزيلا التي تطور متصفح الويب فايرفوكس خطوات مهمة هذا العام لكسب المزيد من المستخدمين. بما في ذلك الإصلاح الشامل الذي يجعل تحديثات واجهة المستخدم خالية من الفوضى والتركيز على الخصوصية لإرضاء متصفحي الويب المهتمين بالأمان.

وبالرغم من هذه الجهود. ولكن متصفح فايرفوكس لا يزال يمتلك 3.45 في المئة من حصة سوق متصفحات الويب العالمية.

كما يعاني فايرفوكس أيضًا من بطء كبير في نمو عدد المستخدمين. ووفقًا لتقرير البيانات العامة فإن المتصفح خسر ما يصل إلى 56 مليون مستخدم على مدار العامين الماضيين.

وأدى هذا الأمر إلى تراجع حصته في سوق متصفحات الويب مع استمرار جوجل كروم وسفاري ومايكروسوفت إيدج في جذب المزيد من المستخدمين.

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أسباب بطء نمو متصفح فايرفوكس

ارتفع عدد المستخدمين النشطين شهريًا لمتصفح فايرفوكس في شهر يناير من العام 2019 إلى نحو 254 مليون.

ولكن اعتبارًا من شهر يوليو 2021 انخفض الرقم ليصل إلى 198 مليون بعد خسارته لنحو 56 مليون في عامين فقط.

وأوضح التقرير أن السبب الأبرز في انخفاض عدد المستخدمين هو أن المستخدمين – خاصة مستخدمي الهواتف الذكية – أصبحوا يتجهون لاستخدام متصفحي جوجل كروم أو سفاري المدمجين في نظامي أندرويد و iOS.

علاوة على ذلك فإن فايرفوكس يجعل محرك بحث جوجل كمحرك بحث افتراضي. وهو ما جعل العديد من المستخدمين ينتقلون إلى جوجل كروم بدلًا منه. وذلك بعد أن جددت موزيلا عقدها مع جوجل حتى 2023 عبر صفقة تتراوح ما بين 400 إلى 450 مليون دولار سنويًا.

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التراجع للمركز الرابع وارد جدًا

بالرغم من إجراء موزيلا تغييرات شاملة على واجهة المستخدم في الإصدار 90. ولكن كانت النتائج عكسية. حيث كان رد فعل بعض المستخدمين سلبيًا على عملية الإصلاح الشاملة التي قامت بها.

وحاجج بعض المستخدمين المهتمين بالخصوصية بأن هذه التعديلات لم تكن كافية. ومع ذلك لا يمكن التقليل من عدد مستخدمي المتصفح البالغين 198 مليون. ويضعه هذا الرقم في المركز الثالث عالميًا خلف جوجل كروم وسفاري.

ولكن إذا لم تفعل موزيلا شيئًا لوقف الهجرة الجماعية للمستخدمين الذين يغادرون متصفحها، فإنه قد يتراجع إلى المركز الرابع قريبًا جدًا تاركًا المركز الثالث لصالح المتصفح القادم بقوة مايكروسوفت إيدج.

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