ماذا تعني رسالة التحديث الأمني في جوجل درايف

إذا كنت من مستخدمي خدمة جوجل درايف فلا بد أنك قد تلقيت بريدًا إلكترونيًا بعنوان تحديث أمني للخدمة. أو ربما شاهدت إشعار أعلى الصفحة الرئيسية يذكر أنه يتم تطبيق تحديث أمني على بعض ملفاتك اعتبارا من 13 سبتمبر 2021.

ووفقًا لمستند دعم جوجل فإن المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية والنماذج التي تحتفظ بها في حسابك في جوجل درايف لن تتأثر بهذا التحديث الأمني.

جوجل تحدث تطبيق خدمة جوجل درايف

تتيح لك الخدمة مشاركة الملفات بطريقتين مختلفتين، الأولى مع مستخدمين لديهم حسابات في الخدمة تحددهم والثانية مع أي شخص لديه رابط المشاركة.

وتسمح الطريقة الأولى بمشاركة الملفات مع الأفراد الذين حددتهم سابقًا والذين قاموا بتسجيل الدخول إلى حساباتهم في جوجل.

بينما تسمح الطريقة الثانية لأي شخص لديه رابط المشاركة أو عنوان URL للملف بالوصول إليه سواء قام بتسجيل الدخول إلى حسابه في جوجل أم لا أو حتى لو لم يكن لديه حساب جوجل.

ومع ذلك، فإنه يمكن لأي شخص الوصول إلى الملف باستخدام الطريقة الثانية وإعادة إرسال هذا الرابط إلى أشخاص آخرين قد لا يعرفهم مالك الملف.

ويكون رابط ملف جوجل درايف شبيه بالرابط التالي:

وهذا النوع من الملفات ليس محميًا. إذ كل ما تحتاجه هو عنوان URL لرابط المشاركة للوصول إليه. ولكن جوجل تستخدم تلك السلسلة الطويلة من الحروف الأبجدية الرقمية أعلاه لجعل عنوان URL عشوائيًا.

ولا يمكن لأي شخص تخمين عناوين URL والوصول إلى الملفات المشتركة بشكل جماعي.

أبرز التغييرات في الخدمة بعد تطبيق التحديث

تتمثل أهم التغييرات في جعل العثور على الملفات المشتركة بشكل عام أكثر صعوبة. وذلك من خلال إضافة سلسلة أخرى من 24 حرفًا عشوائيًا تسمى مفتاح المصدر إلى نهاية الروابط المشتركة الحالية لتبدو كالتالي:

وتشير بعض التحليلات إلى أن التغييرات تأتي ردًا على انتشار عمليات تخمين روابط ملفات جوجل درايف التي يتم مشاركتها. بينما يشير البعض الآخر إلى وجود عدد كبير جدًا من روابط ملفات جوجل درايف المتاحة للجميع التي كان من المفترض أن تكون شبه خاصة.

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ماذا يعني هذا بالنسبة لملفاتك

إضافة سلسلة الأرقام المسماة مفتاح المصدر هو أمر مؤقت حتى تاريخ 13 سبتمبر القادم. ويتم بعد هذا التاريخ حظر وصول أي شخص يعثر على رابط ملف جوجل درايف قديم تم مشاركته دون مفتاح المصدر.

وبحسب جوجل، بمجرد تطبيق التحديث الأمني فإنك بحاجة إلى إرسال رابط جديد محدث إلى الآخرين يتضمن مفتاح المصدر حتى يتمكنوا من الوصول إلى الملف. وتوصي جوجل بعدم إزالة مفتاح المصدر من رابط المشاركة عند إرسال الرابط إلى الآخرين.

ومع ذلك، فإن هذا التحديث الجديد لا يجعل هذه الملفات خاصة، إذ يظل أي شخص وصل إلى ملف مشترك قبل تاريخ 13 سبتمبر قادرًا على الوصول إليه بعد 13 سبتمبر.

ويحتاج الأشخاص الجدد الذين يحاولون الوصول إلى الملف لأول مرة بعد تاريخ 13 سبتمبر إلى إذن طلب الوصول.

وفي الوقت نفسه فإن روابط الملفات المشتركة مع أي شخص التي تم إنشاؤها بعد 13 سبتمبر تتيح الوصول إلى هذه الملفات لأي شخص لديه الرابط. وذلك لأن الروابط الجديدة ضمن هذا التنسيق الجديد تتضمن مفتاح المصدر.

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كيفية التراجع عن تحديث أمان جوجل درايف

إذا كان لديك ملفات مشتركة قديمة في حساب جوجل درايف وتريد أن يتمكن أي شخص من الوصول إليها في المستقبل دون الحاجة إلى الحصول على إذن، فإن بإمكانك إزالة التحديث الأمني الجديد لهذه الملفات.

وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية: