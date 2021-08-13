حماية الهواتف الذكية من برامج التجسس

أصبح اعتمادنا على الهواتف الذكية أمر ضروري لأننا نفعل من خلالها كل شئ مثل المعاملات المالية وقراءة رسائل البريد الإلكتروني.

وفي الوقت نفسه أصبحت هدفًا لمجرمي الإنترنت الذين يحاولون الحصول على أي تفاصيل أو معلومات شخصية لخدمة أغراضهم المتعددة.

وبالرغم من أن هناك العديد من الطرق لمنع مجرمي الإنترنت من اختراق هواتفنا مثل شبكات VPN وميزات التشفير من طرف إلى طرف واستخدام متصفحات الويب التي لا تتعقب نشاط المستخدم. ومع ذلك في بعض الأحيان يكون اكتشاف برامج التجسس في الهواتف الذكية أكثر صعوبة خاصة وأن أغلبها تعمل في الخلفية دون علم المستخدم.

ما هي برامج التجسس

هناك نوعين من هذه البرامج أولها ما يطلق عليها البرامج الضارة التي يتم حقنها في حزم التطبيقات الشرعية. حيث تعمل على إظهار إعلانات النوافذ المنبثقة أو تغيير إعدادات المتصفح أو جمع بيانات التصفح لبيعها إلى وكالات الإعلان الرقمية.

وبالرغم من أن البرامج الضارة مزعجة. ولكن ليست خطيرة بشكل عام ولا تشكل تهديدًا لخصوصيتك وأمنك الرقمي.

بينما النوع الثاني هي برامج التجسس التي تسرق البيانات وقد تسمح لمطوريها بمراقبة رسائل البريد الإلكتروني. والرسائل النصية القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة المرسلة والمستلمة واعتراض المكالمات الهاتفية وغيرها من الممارسات غير الأخلاقية.

ويتم نشر برامج التجسس كتطبيقات وخدمات. وتستخدم بعض برامج التجسس أسماء تطبيقات شهيرة عبر تغيير حرف في الاسم لتجنب اكتشافها.

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حماية الهواتف الذكية من برمجيات التجسس

قد يصعب في بعض الأحيان اكتشاف برامج التجسس. ولكن مع ذلك يمكنك اتخاذ الخطوات التالية لحماية بياناتك ومعلوماتك:

تثبيت تطبيق مكافحة فيروسات : هناك مجموعة متنوعة من تطبيقات مكافحة الفيروسات القادرة على اكتشاف وإزالة الأنواع الأساسية لبرامج التجسس.

تغيير كلمات المرور بشكل دوري : إذا كنت تشك في اختراق أحد حساباتك، فيجب تغيير جميع كلمات مرور حساباتك الأخرى وخاصة عنوان البريد الإلكتروني الذي تستخدمه في استعادة كلمات المرور عند نسيانها.

تفعيل ميزة المصادقة الثنائية : تتضمن معظم الخدمات الآن على خيار المصادقة الثنائية الذي يتيح لك حماية حساباتك المختلفة.

تحديث نظام التشغيل : عند إطلاق إصدارًا جديدًا من نظام التشغيل فإنه يأتي عادة مع تصحيحات أمان تعمل على سد الثغرات التي تستخدمها برامج التجسس.

حماية هاتفك ماديًا : يؤدي تفعيل خيار تسجيل الدخول عبر رمز PIN أو النمط أو معرف الوجه أو بصمة الإصبع إلى حماية هاتفك في حالة سرقته أو ضياعه.

إعادة ضبط المصنع : قد يساعد إجراء إعادة ضبط المصنع على تنظيفه من جميع التطبيقات التي تتجسس عليك دون علمك ولكن تأكد من إجراء نسخ احتياطي للمحتوى المهم أولاً.

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