تعدين بيتكوين يصبح أقل ربحية بسبب تغيير الخوارزميات

تعتبر عملة بيتكوين من أهم العملات الجاذبة للمعدنين. هذا خيث أن الأشخاص الذين يمتلكون أجهزة حاسب شخصي بمواصفات قوية يستطيعون أن يعدنوا عملات بيتكوين بأنفسهم ومن ثم بيعها أو الاستفادة منها بأي شكل. ويبدو أن تعدين بيتكوين قد أصبح أصعب من أي وقت سابق.

ويتم تغيير مستوى صعوبة التعدين كل أسبوعين تقريبًا وذلك بتعديلات تتم على خوارزميات عملة التعدين. وتتم هذه العملية بشكل تلقائي دون تدخل أي أطراف. وقد ارتفع مستوى صعوبة تعدين بيتكوين بنسبة 7.3%.

وبالنظر لتاريخ الزيادات التي تمت على مستوى صعوبة التعدين نجد أن هذه النسبة كبيرة جدًا. خصوصًا ان معدني بيتكوين في الصين قد بدأوا في مغادرة البلاد بعد منع التعدين ليستمروا في العمل من بلدان أخرى.

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ارتفاع صعوبة تعدين بيتكوين

يحقق معدني بيتكوين مبالغ جيدة جدًا. خصوصًا بعد أن انخفضت معدلات الهاش بنسبة 41.2 مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في مايو 2021. وللصين دور كبير في ذلك، حيث أنها وعندما منعت تعدين بيتكوين في مايو السابق خسرت شبكة بيتكوين أكثر من نصف قدراتها على المعالجة.

وعندما انقطعت هذه الأجهزة عن التعدين أصبحت العملية تحتاج لوقت أكبر. وهو ما جعل الزيادة في مستوى الصعوبة تحتاج وقت أكبر ليتم تطبيقها، وذلك لأنها تطبق كلما يتم امتلاء 2016 “بلوك” ضمن البلوك تشين.

وطبقًا للمعدلات، بدأ عدد كبير من معدني الصين في العودة للعمل لكن من بلدان أخرى، أو بطرق أخرى غير الطرق المباشرة التي اعتادوا استخدامها.

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والارتفاع الكبير في معدل الصعوبة يدل بشكل مباشر على زيادة عدد المعدنين مرة أخرى بعد انخفاضه في مايو. وبعض التفسيرات توضح أن بعض المعدنين داخل الصين لم يتمكنوا من السفر للتعدين في بلدان أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية.

لكن ما فعله هؤلاء المعدنين هو بيع أجهزتهم القوية والتي قد تقدر بالعشرات. ليبدأ من اشتراها في التعدين في بلدان أخرى بشكل أكثر سهولة.

إلا أن توقعات أخرى تفيد بأن هناك كم كبير جدًا من الأجهزة بالغة القوة لازالت محاصرة داخل الأراضي الصينية. وهذه الأجهزة قد خرجت بالفعل من السوق، لكنها قد تركت مكان لأشخاص آخرين حول العالم للدخول.

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وأيًا كانت الظروف التي يمر بها المجال فتعدين عملة بيتكوين هو أمر لن ينتهي قريبًأ. على الأقل لن ينتهي قبل نفاذ الـ21 مليون عملة بيتكوين الذين يكونون الشبكة.