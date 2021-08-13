طريقة العودة إلى تصميم متصفح سفاري القديم

يأتي متصفح سفاري بتصميم جديد في نظام ماك Monterey، حيث قامت الشركة بتطوير طريقة عرض الصفحات في الشريط العلوي.

وجاء التصميم الجديد لجعل مساحة عناوين الصفحات في الشريط العلوي أكبر، لذلك تستطيع قراءة جميع عناوين الصفحات بسهولة عبره.

ولكن قد لا يرغب البعض في استخدام هذا التصميم الجديد، حيث كانوا يحبون التصميم القديم ويرغبون في العودة إليه.

العودة إلى تصميم متصفح سفاري القديم

تسمح آبل للمستخدمين بالعودة إلى التصميم القديم عبر واجهة الإعدادات الخاصة بالمتصفح.

اقرأ أيضًا:تثبيت الخطوط في ويندوز 11

وتطلق الشركة على التصميم الجديد شريط العناوين المنفصل وإسم الشريط المضغوط على التصميم القديم له.

لذلك تستطيع العودة إلى التصميم المضغوط عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى قائمة الإعدادات الخاصة بالمتصفح عبر الضغط على علامة آبل في أعلى الشاشة ثم اختيار الإعدادات.

اقرأ أيضًا: أشهر طريقة في تيك توك لتعديل الصور عبر آيفون

وبعد ذلك قم بالضغط على علامة صفحات التبويب وهي العلامة الثانية في الشريط العلوي.

ومن ثم يمكنك اختيار التصميم الذي ترغب فيه سواءً كان التصميم القديم المضغوط أو التصميم الجديد المنفصل.

اقرأ أيضًا: iOS 15.. إنشاء مجموعة علامات التبويب في سفاري

إقرأ أيضًا: كيف تستفيد من مميزات ماك Monterey في متصفح سفاري الجديد

أهم التحديثات على المتصفح

تقدم آبل مجموعة من التحديثات على متصفح سفاري مع نظام Monterey الجديد والمنتظر في شهر سبتمبر القادم.

وتأتي خاصية النص المباشر Live Text لتكون أحد أهم التحديثات الجديدة في المتصفح، حيث تستطيع عبرها استخراج أي نص تراه من الصورة أمامك في ضغطات سريعة.

اقرأ أيضًا: متصفح سفاري يُستخدم لمشاركة عناوين الأخبار المزيفة

ويقدم المتصفح أيضًا نظام حجب إعلانات جديد يستطيع الاستفادة بأكثر من 150 بروتوكول جديد.

وقدمت الشركة محركًا جديدًا لاستخدام سفاري يدعى WebGL 2، ويجعل هذا المحرك استخدام المتصفح أفضل وأسرع كثيرًا من النسخة القديمة منه.

كما قامت آبل بتحسين تجربة استخدام الإضافات عبر المتصفح وإضافة مجموعة جديدة منها للاستخدام.

اقرأ أيضًا: آبل تطرح ميزة الترجمة في سفاري في المزيد من البلدان

وذلك بالإضافة إلى مجموعة جديدة من التحديثات على النظام مثل خاصية التحكم العام في الأجهزة.

وتسمح لك هذه الخاصية بالتحكم في أكثر من جهاز آبل معًا عبر فأرة واحدة، بالإضافة إلى نقل الملفات بسهولة بين هذه الأجهزة دون الحاجة إلى إستخدام أي تطبيقات خارجية.

اقرأ أيضًا: ثغرة في متصفح سفاري تسرق بياناتك الشخصية.. إليك كيف تحمى نفسك؟