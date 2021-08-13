تعتبر إنستاجرام أحد أشهر منصات مشاركة الموجودة على الساحة، وذلك لأنها تضم مجموعة من صناع المحتوى المهتمين بالتصوير.

وذلك بالإضافة إلى أشهر المصورين وعارضي الأزياء والمهتمين بالأزياء بشكل عام، لذلك تقدم المنصة دائمًا مميزات جديدة تساعدهم على عرض الصور بشكل أفضل.

وقد بدأت المنصة تسمح للمستخدمين بإضافة الصور المجمعة إلى قصصهم منذ عام 2019، ولكن تعتبر هذه الطريقة مقيدة أكثر من الطرق الأخرى.

لذلك إليكم طريقة استخدام الصور المجمعة في قصص إنستاجرام.

استخدام خاصية التصميم المدمجة في إنستاجرام

قامت إنستاجرام بدمج هذه الخاصية في واجهة نشر القصص الخاصة بها في نهاية 2019.

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وهي تسمح لك بإضافة أكثر من صورة معًا في تصميم مميز أو على شكل شبكة.

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وتستطيع استخدام هذه الخاصية عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه في البداية إلى واجهة إضافة الصور عبر الزر الأزرق إلى جوار صورتك الشخصية.

ومن ثم اضغط على علامة التصميمات، حيث تبدو العلامة كمربع بداخله خطوط، ولكن تأكد من أنك في واجهة نشر القصص وليس الصور المعتادة.

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وبعد ذلك اختر تخطيط الصور الذي ترغب في استخدامه، وتعرض لك المنصة 6 أنماط مختلفة من التخطيطات.

ومن ثم أضف الصور التي ترغب فيها عبر علامة إضافة الصور الزرقاء في جانب الشاشة الأيسر من الأسفل.

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وعندما تنتهي من إضافة الصور بالشكل الذي ترغب فيه قم بنشر الصورة إلى قصتك بالطريقة المعتادة.

وتستطيع إضافة بعض التعديلات على الصورة مثل الملصقات أو الموسيقى والكتابة عليها أيضًا.

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تحديثات جديدة على المنصة

بدأت المنصة تختبر إمكانية وضع الإعلانات في علامة تبويب المتجر الجديدة فيها.

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كما يشعر بعض المستخدمين بإن المنصة بدأت تبتعد عن هويتها في مجال الصور ونشر الصور وتحاول منافسة تيك توك جاهدة عبر خاصية Reels الجديدة.

وتسمح خاصية Reels للمستخدمين بعمل مقاطع فيديو مصورة طوليًا عبر الهاتف، وتكون هذه المقاطع سريعة على شاكلة مقاطع تيك توك.

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