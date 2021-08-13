الاستعداد لتغيير جوجل لطريقة عمل الإعلانات

قد يكون من الصعب تخيل نظام إعلانات رقمي فعال في متصفحات الويب الشائعة مثل جوجل كروم وفايرفوكس دون ملفات تعريف الارتباط التي تستخدم لتتبع عادات تصفح الأشخاص عبر مواقع الويب.

ولكن يبقى السؤال كيفية عرض إعلانات ملائمة تتوافق مع اهتمامات الأشخاص بناءً على مواقع الويب التي يزورونها وكيف تعرف ما إذا كان الأشخاص يتفاعلون مع إعلاناتك عبر الويب ثم يتخذون إجراءً عبر موقع الويب الخاص بك نتيجة لذلك.

جوجل تغير طريق استهداف الإعلانات

أطلقت شركة جوجل مبادرة تسمى Privacy Sandbox وهو جهد يدعو مجتمع الويب إلى التعاون في تطوير بدائل تركز على الخصوصية أولاً لملفات تعريف الارتباط.

ويمكن بهذه الطريقة للشركات الاستمرار في النمو من خلال الوصول إلى الأشخاص من خلال الإعلانات ذات الصلة وقياس النتائج دون الحاجة إلى تتبع الأشخاص عبر الويب.

وقد أصبح هذا النهج ممكنًا بفضل استراتيجيات الحفاظ على الخصوصية وفق المعطيات التالية:

وضع الأشخاص في مجموعات كبيرة ذات اهتمامات مماثلة بدلاً من تتبع الأفراد لمعرفة اهتمامات كل شخص.

إبقاء الأفراد مجهولين عن طريق الحد من مقدار البيانات التي يمكن مشاركتها عنهم بدلاً من قياس كيفية استجابة الأشخاص للإعلانات بطريقة يمكن أن تكشف عن هوياتهم.

الاحتفاظ بالمعلومات ضمن جهاز كل شخص حتى تظل خاصة بدلاً من جعل الشركات تجمع معلومات الأشخاص أثناء عرض الإعلانات عليهم.

بالإضافة إلى ذلك تتضمن تقنية Privacy Sandbox أيضًا مقترحات لمنع ممارسات مثل الاحتيال في الإعلانات وأخذ بصمة المتصفح.

اقرأ ايضًا: جوجل تؤجل حظر ملفات تعريف الارتباط حتى عام 2023

وقد يبدو تغيير بهذا الحجم معقدًا تقنيًا. ولكن بهذه الطريقة يمكن أن تساعد جوجل شركات الإعلانات الأخرى. حيث تقوم جوجل بمعظم العمل خلف الكواليس وذلك بالتبديل من ملفات تعريف الارتباط إلى بدائل الخصوصية هذه.

لذلك إذا كنت ناشرًا، فإنك تظل قادرًا على شراء وبيع الإعلانات عبر المنصات التي تعتمد عليها اليوم. ولكن بشكل أكثر خصوصية وبحسب الطلب.

اقرأ ايضًا: ما هي بصمة المتصفح وكيف يتم تتبعك من خلالها

تطبيق تقنية Privacy Sandbox الجديدة

تمر تقنيات المتصفح الجديدة مثل هذه التقنية التي تقدمها جوجل في متصفحها عادةً ببضع مراحل قبل اعتمادها على نطاق واسع. وذلك لإعطاء الشركات الإعلانية ومطوري المتصفحات الأخرى الفرصة للمناقشة واختبار وتقديم التعليقات حولها لبناء الثقة وإثبات فعالية النهج الجديد.

وبينما لا تزال التقنية حاليًا في المرحلة الأولى. فإن الهدف هو إطلاق كل اقتراح كميزة في متصفح جوجل كروم وأي متصفح آخر يقرر اعتماد التقنية الجديدة. ومن ثم يمكن لشركات الإعلانات البدء باستخدامها في منتجاتها.

ماذا يمكنك أن تفعل الآن

يتعين عليك إذا كنت صاحب مشروع يستخدم الإعلانات للانتشار التوصل إلى بديل لتتبع الأشخاص عبر الويب. ويجب عليك اتخاذ خطوات مهمة من أجل نمو عملك بما في ذلك البحث عن الفرص لبناء علاقات مباشرة مع العملاء. والاستفادة من الحلول التي تستخدم الأتمتة والتعلم الآلي للمساعدة في تحديد الاتجاهات والنتائج النموذجية عند وجود فجوات في حملاتك.

اقرأ ايضًا: كيف تحافظ جوجل على أمانك كل يوم؟