Zoom تعلن عن وضع تركيز يمنع تشتت انتباه الطلاب

أعلنت منصة Zoom هذا الأسبوع عن بعض التحديثات لمنصة مؤتمرات الفيديو الشهيرة، بما في ذلك وضع تركيز جديد.

وتقول المنصة إنه يهدف إلى منع الطلاب من تشتيت انتباههم أثناء وجودهم في فصل دراسي افتراضي، مع السماح للمعلم بمراقبة الجميع.

وعند تنشيطه، يعمل وضع التركيز على ذلك بحيث لا يتمكن المشاركون في الاجتماع من مشاهدة مقاطع الفيديو أو مشاركات الشاشة الخاصة ببعضهم بعضًا، بينما يظل المضيف قادرًا على رؤية كاميرات الويب الخاصة بكل شخص.

ويوفر الوضع الجديد بعض عناصر التحكم الموجودة في وضع الندوة Webinar، دون التعقيد ونقص المرونة الذي يصاحب ذلك.

على سبيل المثال، يمكن للمدرس تشغيل وضع التركيز أثناء العرض ومن ثم إيقاف تشغيله عندما يحين وقت مناقشة الفصل.

وبينما تكلف استضافة ندوة عبر الإنترنت Webinar أموالاً، يبدو أن وضع التركيز متاح للحسابات المجانية.

وتأتي هذه الميزة مع اقتراب العام الدراسي الجديد في العديد من المناطق، وذلك في ظل استمرار تهديد فيروس كورونا.

ويبدو من المحتمل أن الفصول الدراسية الافتراضية قد تظل ثابتة بالنسبة للبعض. لذلك من الجيد أن تضيف Zoom ميزات لتحسين التعلم عن بعد.

وتبعًا إلى أن الفصول الدراسية عبر الإنترنت أصبحت أكثر من ضرورية في جميع أنحاء العالم، فإن تطبيقات مكالمات الصوت والفيديو تضيف باستمرار ميزات جديدة وتحسن خدماتها للحصول على تجربة أفضل.

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Zoom تعلن عن وضع تركيز جديد

بينما يضع وضع التركيز فيديو المعلم أو مشاركة الشاشة في المقدمة والمنتصف بالنسبة للطلاب، فلن يكون الشيء الوحيد عبر شاشاتهم.

ويظل المشاركون يشاهدون الفيديو الخاص بهم، بالإضافة إلى أي مقاطع فيديو أو مشاركات شاشة يسلط الضوء عليها المضيف.

ويتمكنون أيضًا من رؤية أسماء المشاركين الآخرين، بالإضافة إلى أي ردود أفعال تتعلق بالرموز التعبيرية.

وتبدو الميزة كطريقة لمنع الطلاب من تشتيت انتباه بعضهم بعضًا أثناء الفصل، ويمكن أن يكون لها استخدامات خارج بيئة التعلم.

على سبيل المثال، أثناء العروض التقديمية للشركة، إذا كان المديرون قلقين بشأن عدم اهتمام الموظفين بالعروض.

وتنص مقالة الدعم الخاصة بوضع التركيز في Zoom على أنه يمكن تمكين الميزة أو قفلها للحسابات أو المجموعات أو المستخدمين الفرديين. وبعد تشغيلها لحسابك، يمكن الوصول إلى الميزة بالنقر فوق زر “المزيد” أثناء الاجتماع.

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