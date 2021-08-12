أعلنت منصة يوتيوب عن بعض الإجراءات الجديدة للمساعدة في حماية المستخدمين الشباب من المحتوى المشكوك فيه والتعرض غير المرغوب فيه عبر المنصة، مع إعدادات الخصوصية الافتراضية الجديدة للتحميلات من قبل الشباب، وتذكيرات ومطالبات جديدة للمساعدة في تجنب الإفراط في الاستخدام.

وتقول المنصة إنها تعمل على ترقية إعدادات الخصوصية الافتراضية للتحميلات من المستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 17 عامًا إلى الخيار الأكثر خصوصية المتاح.

وأضافت: لا يمكن مشاهدة المحتوى إلا من قبل المستخدم ومن يختاره من خلال التحميلات الخاصة. نريد مساعدة المستخدمين الأصغر سنًا على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن بصمتهم عبر الإنترنت وخصوصيتهم الرقمية، بما في ذلك تشجيعهم على اتخاذ قرار مقصود إذا كانوا يرغبون في جعل المحتوى الخاص بهم عامًا. وإذا رغب المستخدم في جعل المحتوى الخاص به عامًا، فيمكنه تغيير إعداد رؤية التحميل الافتراضي. ونقدم تذكيرات تشير إلى من يمكنه مشاهدة الفيديو الخاص به.

نتيجة لذلك لا يزال بإمكان الأطفال التخفيف من الإعدادات الافتراضية. ولكن تأمل المنصة في ضمان زيادة وعي المستخدمين الأصغر سنًا بالمخاطر التي ينطوي عليها هذا الأمر، مما قد يحد من التعرض غير المرغوب فيه في التطبيق.

وتتطلع المنصة أيضًا إلى معالجة الإفراط في الاستخدام، مع إضافة استراحة وتذكيرات وقت النوم افتراضيًا لجميع المستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 17 عامًا.

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يوتيوب تحدث الإعدادات الافتراضية لمحتوى الأطفال

قالت المنصة: نعمل أيضًا على إيقاف التشغيل التلقائي بشكل افتراضي لهؤلاء المستخدمين. إذا قرر المستخدم أن هذه ليست ميزات الرفاهية الرقمية المناسبة له، فيمكنه تغيير إعداداته الافتراضية.

ويعني ذلك أنه يمكن للأطفال إيقاف تشغيل هذه الإعدادات إذا اختاروا ذلك. ولكن من خلال تطبيق إعدادات افتراضية جديدة، تتطلع المنصة إلى زيادة الوعي بخياراتها المختلفة في هذا الصدد، بهدف تحسين الأمان.

كما تزيل المنصة المزيد من المحتوى التجاري من يوتيوب كيدز YouTube Kids.

وقالت: لم نسمح بمواضع إعلانات المنتجات المدفوعة في YouTube Kids، وجهتنا للأطفال الصغار. في الأسابيع المقبلة، نبدأ أيضًا بإزالة المحتوى التجاري المفرط من YouTube Kids، مثل مقطع فيديو يركز على تغليف المنتج فقط أو يشجع الأطفال على إنفاق المال مباشرة.

وأعلنت المنصة عن بعض التغييرات الرئيسية في قواعدها حول مواضع الإعلانات ضمن مقاطع الفيديو. التي تستهدف الشباب العام الماضي، والتي تسببت في حدوث مشكلات كبيرة لصناع المحتوى من هذا النوع.

وتزيد هذه اللوائح الجديدة من تقييد إمكانات تحقيق الدخل لديهم. وتفرض إعادة تقييم أخرى لصناع المحتوى، حيث تضع المنصة رفاهية المستخدمين قبل الربح في هذا الصدد.

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