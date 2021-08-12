أعضاء مجلس الشيوخ يستهدفون متجر تطبيقات آبل

يستهدف مشروع قانون جديد تم تقديمه في مجلس الشيوخ شركات التكنولوجيا المهيمنة مثل آبل وجوجل على سوق متجر التطبيقات.

ومن شأن مشروع القانون المسمى “قانون متاجر التطبيقات المفتوحة” أن يحظر متاجر التطبيقات من إجبار المطورين على استخدام أنظمة الدفع الخاصة بالمتجر.

كما أنه يمنع الشركات من معاقبة المطورين الذين يقدمون أسعارًا أقل في متجر تطبيقات منفصل أو من خلال أنظمة الدفع الخاصة بهم، على غرار نزاع آبل العام مع Epic Games.

والجدير بالذكر أن مشروع القانون يجعل من غير القانوني للشركات استخدام البيانات غير العامة من متاجرها. وذلك لبناء منتجات منافسة ضد الشركات التي تستخدم خدماتها.

ويقول المدافعون عن مشروع القانون: سحقت شركتا آبل وجوج على مدى سنوات المنافسين وحققتا مكاسب ضخمة بينما كانتا تعملان كحراس لهذه التاجر التي تقدر بمليارات الدولارات.

وأضافوا: يساعد مشروع القانون هذا على كسر القبضة القوية لعمالقة التكنولوجيا هذه. وفتح اقتصاد التطبيقات أمام المنافسين الجدد. ومنح مستخدمي الأجهزة المحمولة مزيدًا من التحكم في أجهزتهم الخاصة.

وردت الشركة المصنعة لهواتف آيفون على مشروع القانون قائلة: وضعنا منذ تأسيسنا مستخدمينا دائمًا في قلب كل ما نقوم به.

وأضافت: متجر آب ستور هو حجر الزاوية في عملنا لتوصيل المطورين والعملاء بطريقة آمنة وجديرة بالثقة. وينصب تركيزنا على الحفاظ على متجر التطبيقات. حيث يمكن للناس أن يثقوا في أن كل تطبيق يجب أن يفي بإرشاداتنا الصارمة وأن خصوصيتهم وأمانهم محميان.

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استهداف متجر تطبيقات آبل

استدعت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ في وقت سابق من هذا العام ممثلين من شركات مثل سبوتيفاي و Tile. وذلك لشرح كيف تضر سياسات ورسوم متجر تطبيقات آب ستور وجوجل بلاي بأعمالهم.

وقالت Tile: بمجرد أن قررت شركة آبل صنع جهازها المنافس لتتبع العناصر، جعلت من الصعب على منتجاتنا العمل عبر الأجهزة.

فيما قال التحالف من أجل عدالة التطبيقات، الذي تعتبر Epic Games عضو فيه، في بيان: عملنا على إنشاء متجر تطبيقات أكثر عدلاً وتنافسية لكل من المطورين والمستهلكين.

وأضاف: قانون متاجر التطبيقات المفتوحة هو خطوة نحو مساءلة شركات التكنولوجيا الكبرى عن الممارسات التي تخنق المنافسة بالنسبة للمطورين في الولايات المتحدة وحول العالم.

ولكن مراكز الأبحاث المدعومة من شركات التكنولوجيا تحاجج بأن القانون قد يشكل خطرًا على سلامة المستهلكين.

وقالت المجموعة التجارية الأمريكية التي تمثل شركات التكنولوجيا Chamber for Progress: هذا القانون يستفز أي شخص اشترى آيفون أو أندرويد. وذلك لأن الهواتف ومتاجر التطبيقات آمنة وموثوقة وسهلة الاستخدام.

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