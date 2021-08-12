نصائح استخدام كروم بوك للمبتدئين

تطورت حواسيب كروم بوك كثيرًا منذ أن أطلقتها جوجل في عام 2011، ولم تعد حواسيب تعمل على نظام المتصفح فقط.

وتستطيع أجهزة كروم بوك الآن تشغيل تطبيقات لينكس وأندرويد معًا، كما أصبحت تأتي بمواصفات تناسب مهامها وأقوى من الماضي.

كما دفع نجاح الأجهزة الكثير من المصنعين والشركات أن تقدم نماذجها من أجهزة كروم، مما ساهم في زيادة انتشارها واقتناء الكثيرين لها.

لذلك إليكم مجموعة من النصائح التي تساعدكم في استخدامها إذا كانت هذه أول مرة لكم مع النظام:

نظام كروم

يشبه نظام كروم أنظمة التشغيل المعتادة، ولكن مع بعض الاختلافات التي تجعله مميزًا.

ويأتي النظام بتصميم سطح المكتب المعتاد الذي يعرض الخلفية التي قمت باختيارها ويمكنك تغييرها بالطبع كما ترغب.

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ولا تستطيع وضع التطبيقات أو الاختصارات على سطح مكتب نظام كروم، حيث تظهر التطبيقات في قائمة التطبيقات فقط أو في الشريط السفلي.

ويمكنك عبر الشريط السفلي الوصول إلى تنبيهات التطبيقات والساعة والتحكم في إعدادات الجهاز بشكل يشبه أجهزة أندرويد.

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وإذا أردت أن تصل إلى تطبيق ما فإنك تستطيع الضغط على علامة البحث في لوحة المفاتيح والبحث عن التطبيق أو البحث عبر الإنترنت بسهولة عبر هذه العلامة.

ويمتلك النظام تطبيق ملفات مشابه لتطبيق الملفات في أندرويد، حيث تستطيع عبره عرض جميع الملفات المخزنة على جهازك والتعامل معها.

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فتح الجهاز عبر الهاتف

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تستطيع تسجيل الدخول وفتح الجهاز عبر هاتف أندرويد المسجل إلى حساب جوجل نفسه الموجود على الجهاز.

ويعني هذا أنك تستطيع فك قفل الحاسب بمجرد كون الهاتف قريبًا من الجهاز، وتستطيع تفعيل هذه الخاصية عبر التوجه إلى إعدادات الجهاز.

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ومن ثم اضغط على قائمة الأجهزة المتصلة في الجهة اليسرى من الشاشة، وبعد ذلك اضغط على اختيار اعداد هاتف أندرويد.

وبعدها تظهر لك نافذة تخبرك بالأجهزة المتصلة بحساب جوجل الخاص بك، قم باختيار هاتفك الرئيسي وبعد ذلك استمرار.

وعندما تعود إلى الشاشة الرئيسية تأكد من أن اختيار فتح القفل الموجود إلى جوار هاتفك مفعل أو قم بتفعيله إن لم يكن مفعلًا.

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استخدام تطبيقات أندرويد عبر أجهزة كروم بوك

تتنوع تطبيقات أندرويد بشكل كبير، ويمكنك أن تجد أي تطبيق تحتاجه عبر متجر جوجل بلاي.

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كما أن جميع التطبيقات الهامة أصبحت تقدم نسخة تعمل مع أندرويد، لذلك يمكنك الاعتماد عليها بشكل كامل.

وتستطيع تثبيت تطبيقات أندرويد على أجهزة كروم بوك عبر متجر جوجل بلاي وعبر حساب جوجل الخاص بك.

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