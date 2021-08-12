تتضمن حزمة ليونيل ميسي المالية في نادي باريس سان جيرمان PSG لكرة القدم عرضًا بالعملات المشفرة. إذ وقع ميسي صفقة لمدة عامين مع باريس سان جيرمان هذا الأسبوع، مع خيار لعام ثالث.

وتحقق الصفقة المالية لميسي راتبا سنويا قدره 41 مليون دولار بالإضافة إلى مكافآت.

وصرح الفريق يوم الخميس أن حزمة الترحيب الخاصة بميسي تشمل العملة المشفرة PSG. وأدى التطور إلى ارتفاع في العملات الرقمية التي أصدرها فريق PSG لأول مرة لمعجبيه منذ أكثر من عام.

وتم تصميم الرمز المميز PSG، الذي تم إنشاؤه في شهر يناير 2020 مع منصة التشفير Socios.com، لمساعدة PSG في بناء مجتمع معجب جديد.

وادعى PSG بأن هذه الخطوة للدفع للأرجنتيني البالغ من العمر 34 عامًا عبر العملات المشفرة كواحدة من العلامات التجارية الأكثر ابتكارًا ورائدة في الرياضة على مستوى العالم.

وتمثل العملات المشفرة ورموز التشفير أصول متقلبة، ويمكن أن ترتفع قيمتها أو تنخفض بين عشية وضحاها.

ويقول النقاد إن العديد من أصول التشفير هذه عديمة الفائدة في العالم الحقيقي وإن المنظمين يوقفونها في السنوات القادمة.

وقال مارك أرمسترونج، كبير مسؤولي الشراكات في PSG، في بيان إن تبني Socios.com وعملة PSG قد مكن النادي من التفاعل مع جمهور عالمي جديد وخلق تدفق رقمي كبير للإيرادات.

وأطلق مانشستر سيتي الإنجليزي عملة للمعجبين خاصة به في شهر مارس باستخدام نفس التكنولوجيا.

وقال ألكسندر دريفوس، الرئيس التنفيذي لشركة Socios.com، في بيان: تلعب العملات المشفرة و Socios.com دورًا بارزًا بشكل متزايد عبر الرياضة على أعلى مستوى.

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ميسي يحصل على العملات المشفرة

صرح رئيس باريس سان جيرمان للصحفيين أن العالم قد يصاب بالصدمة من الإيرادات المالية الناتجة عن تعاقد النادي مع نجم كرة القدم العالمي.

ومن المتوقع أن يحقق التوقيع مكاسب غير متوقعة من العائدات التجارية، من خلال طرق مثل مبيعات القميص.

وعندما وقع كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس الإيطالي في 2018، بيعت قمصانه بقيمة 60 مليون دولار في غضون 24 ساعة فقط.

وانضم ميسي إلى باريس سان جيرمان كوكيل حر. وذلك بعد أن أقر برشلونة أنه لم يعد بإمكانه متابعة اتفاقية عقد اللاعب لمدة خمس سنوات.

وحصل ميسي على جائزة الفيفا لأفضل لاعب في العام. والحذاء الذهبي الأوروبي لأفضل هدافي القارة برقم قياسي ست مرات لكل منهما.

وغادر برشلونة بعد عقدين مع النادي الكتالوني، حيث ساهم فيه بـ 672 هدفًا في جميع المسابقات وفاز بـ 34 بطولة.

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