جوجل تضيف جدول دوري تفاعلي للبحث

لتسهيل الانتقال إلى حياة ما بعد الجائحة للأطفال والعائلات، أعلنت شركة جوجل عن بعض الميزات الجديدة للبحث والمساعد الصوتي.

وتشمل الميزات الجديدة قوائم مراجعة Family Bell، وهي طريقة جديدة لبدء روتينك اليومي، وقصص وألغاز جديدة لجهاز Google Nest Hub.

Family Bell يأتي إلى الهاتف المحمول: Family Bell هي ميزة عبر مكبرات الصوت الذكية التي تعمل بنظام مساعد جوجل والشاشات الذكية التي تسمح للعائلات بتعيين تذكيرات الجرس على غرار المدرسة للأنشطة المختلفة على مدار اليوم.

وتم تشغيل إعلانات الجرس عبر مكبرات الصوت الذكية والشاشات الذكية التي تدعم المساعد. ولكن يكون لدى المستخدمين الآن خيار الاتصال بالهواتف.

قوائم التحقق من Family Bell: تأتي أجراس جديدة قابلة للتخصيص إلى Nest Hub. وتبدأ هذه الأجراس في وضع قائمة تحقق عبر شاشة Nest Hub لتحفيز الأطفال لإنهاء المهام المطلوبة (التي حددها آباؤهم) مثل ترتيب أسرتهم وإنهاء واجباتهم المدرسية وتنظيف أسنانهم وما إلى ذلك.

وعند الانتهاء من مهمة ما، يقوم Nest Hub بتشغيل الرسوم المتحركة والأصوات الاحتفالية الممتعة.

طريقة جديدة لبدء الروتين اليومي: يمكنك الآن إضافة “تجاهل إنذار” كإجراء محفز لروتينك اليومي. وبمجرد إعداد هذا من تطبيق Google Home، يعمل المساعد الصوتي تلقائيًا على تشغيل روتينك اليومي – إخبارك عن الطقس وإعطاء تحديثات الأخبار وتشغيل الموسيقى وما إلى ذلك – بمجرد رفض المنبه.

قصص وألغاز جديدة: يتمكن المستخدمون قريبًا من تشغيل قصص من Pottermore Publishing عبر الشاشة الذكية المدعومة من Google Assistant أو جهاز أندرويد.

علاوة على ذلك دخلت الشركة في شراكة مع ناشر The English Schoolhouse. وذلك لجلب المزيد من أدوات التدريس المتنوعة والقصص إلى المساعد في الأسابيع المقبلة. ويمكن للوالدين عبر Nest Hub لعب الألغاز مع الأطفال.

جوجل تضيف جدول دوري تفاعلي

الجدول الدوري الثلاثي الأبعاد: يحصل بحث الشركة عبر الأجهزة المحمولة وسطح المكتب على جدول دوري ثلاثي الأبعاد جديد يسمح للطلاب بتصور الذرة بسرعة.

ويظهر اسم العناصر الكيميائية مع رمزها ورقمها الذري على الجانب الأيمن. وعند تحديد عنصر من الجدول، يظهر تصور تفاعلي ثلاثي الأبعاد على الجانب الأيسر.

ويمكن للطلاب تكبير الذرة للكشف عن مزيد من التفاصيل مثل الإلكترونات التي تدور حول النواة والبروتونات والنيوترونات.

الترجمة المباشرة: عندما تحتاج إلى تذكر كلمة أو عبارة معينة، يمكنك استخدام زر مساعد الترجمة المباشرة في البحث.

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