جوجل تدعم Google Pay في الإمارات عبر Wear OS

مع إطلاق Galaxy Watch 4 من شركة سامسونج، سلطت شركة جوجل الضوء على بعض تجارب التطبيقات الجديدة التي تأتي مع تحديث Wear OS 3 الجديد.

وسيطرت الأجهزة القابلة للارتداء الجديدة التي تعمل بنظام التشغيل Wear OS 3 من سامسونج على أخبار الساعات الذكية. ولكن عملاقة البحث تريدك أن تعرف أنها لم تنس الساعات الذكية التي تعمل بنظام Wear OS 2.

وتأتي تحديثات Google Pay والرسائل وتطبيقات الجهات الخارجية الأخرى إلى الأجهزة الحالية بالإضافة إلى Wear OS 3، مما يمنح المالكين الحاليين شيئًا ينتظرونه أثناء طرحها خلال الأسابيع المقبلة.

وتعد Google Pay من بين التطبيقات التي تم إعادة تصميمها استنادًا إلى Material You. ولكن الشركة أعلنت أيضًا أنها توسع نطاق الدعم لمزيد من البلدان.

وكما هو الحال، لا تدعم Google Pay سوى عدد قليل من البلدان للدفع دون تلامس عبر Wear OS. وتضيف الشركة الآن 16 دولة إضافية إلى القائمة، ويصل بذلك المجموع إلى 27 دولة.

وتشمل البلدان الإضافية: بلجيكا والبرازيل وتشيلي وكرواتيا وجمهورية التشيك والدنمارك وفنلندا وهونغ كونغ وأيرلندا ونيوزيلندا والنرويج وسلوفاكيا والسويد وتايوان وأوكرانيا، والإمارات العربية المتحدة.

وكان من الممكن في السابق استخدام Google Pay عبر الهواتف الذكية في هذه البلدان. ولكن ليس من الساعات الذكية.

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تقول الشركة إن تطبيق الرسائل لمنصة Wear OS يحسن الأداء بحيث يمكنك استخدامه دون إخراج هاتفك. وتتم مزامنة الرسائل مع هاتفك المقترن بحيث يظل كل ما يحدث في معصمك محدثًا في جيبك.

ولن يقتصر الدعم أيضًا على Galaxy Watch 4 أو Wear OS 3. ويمكن لمالكي ساعات Wear OS في البلدان المدرجة سداد المدفوعات من ساعتهم. وتقول الشركة إن الدعم لمزيد من البلدان يتبع ذلك.

وبصرف النظر عن التحسينات القادمة عبر Wear OS 3، فإن توسيع دعم Google Pay يقطع شوطًا طويلاً في تحسين تجربة الأجهزة القابلة للارتداء بشكل عام.

ويصل تحديث Google Pay في الأسابيع المقبلة لمستخدمي Wear OS، بما في ذلك المظهر الجديد الذي يجعل البطاقات المخزنة أكبر عبر شاشة الساعة ويسهل التمرير خلالها.

ويتيح ذلك للمستخدمين تسديد المدفوعات المالية بسهولة وأمان عبر الساعات الذكية. وتساهم هذه الخدمة في تبسيط تجربة التسوق. وذلك من خلال مساعدة المستخدمين على الدفع بواسطة تطبيقات الساعة الذكية.

بالإضافة إلى إمكانية الدفع عبر المواقع الإلكترونية والمتاجر التي تدعم تقنية الدفع اللا تلامسي. وكذلك عبر جميع منصات جوجل بما فيها متجر Google Play.

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