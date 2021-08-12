تويتر تعيد تصميم موقعها مع إدخال خط جديد

قدمت منصة تويتر نسخة محدثة من موقعها عبر الويب، التي تقول الشركة إنها تجعل الموقع أكثر سهولة وأقل ازدحامًا وأسهل في الاستخدام.

وطرحت المنصة خطها المسمى Chirp ضمن تطبيقها والخلاصة، مما يعني أن التمرير اليومي قد يبدو مختلفًا قليلاً عما اعتدت عليه.

ونشر حساب المنصة الرئيسي حول التغيير مع توضيح التفاصيل حول خط Chirp كجزء من تحديث العلامة التجارية الأوسع الذي تم الكشف عنه في شهر يناير.

واستخدمت المنصة الخط في ذلك الوقت ضمن أشياء مثل المواد والرسومات الترويجية. ولكن لم يكن الخط الذي تراه في الخلاصة أو عند التنقل في التطبيق.

واعتمدت الشركة في الماضي على خطوط مثل SF Pro و Roboto و Helvetica Neue لعلامتها التجارية.

وكان الهدف من Chirp – بخلاف إعطاء المنصة شكلها الخاص من التعبير المرئي – هو تقديم محرف حاد ومقروء للاستخدام اليومي.

كما كان الهدف السماح بمزيد من الشخصية، بما في ذلك عند استخدامه للإعلان عن العلامة التجارية.

ولم تكن المنصة ملتزمة بعد بجعل Chirp محرفًا لمنتجها الأوسع في وقت ظهوره لأول مرة. وذلك بالرغم من أن المدير الإبداعي للعلامة التجارية العالمية قال إنها رغبته الشخصية.

وقال ديريت ديروين، المدير الإبداعي للعلامة التجارية العالمية للشركة، في شهر يناير في موضوع حول الخط الجديد: إن رغبتي الشخصية هي جعل Chirp الخط الأساسي لمنتج تويتر.

ويحتوي الخط الجديد أيضًا على حيلة، إذ يمكنك التغريد بشعار المنصة إذا كتبت [CHIRPBIRDICON] في مربع كتابة التغريدات.

وتجمع هذه الكلمة كلمات “غرد” و “طائر” و “أيقونة” في كلمة واحدة. ويجب أن تكون جميع الأحرف عبارة عن أحرف كبيرة لتظهر.

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يشار إلى أن الخط ليس التغيير المرئي الوحيد الذي تم تقديمه. وتعد الشركة بطرح ألوان جديدة في وقت ما قريبًا. وذلك بالرغم من عدم وضوح ما يعنيه ذلك بالضبط.

وقالت المنصة في سلسلة رسائل نشرها حساب التصميم الخاص بها: قمنا بتحديث ألواننا لتكون عالية التباين وذات لون أزرق أقل – وهو تغيير تم إجراؤه للفت الانتباه إلى الصور ومقاطع الفيديو التي تنشئها وتشاركها.

ويمكن للأشخاص الذين يشتركون في خدمة الاشتراك في Twitter Blue المدفوعة تعديل ألوان التطبيق وتغيير لون أيقونة التطبيق. وذلك بالرغم من أن الخدمة متاحة لنظام iOS في كندا وأستراليا فقط في الوقت الحالي.

وهناك أيضًا تغيير في طريقة ظهور زر المتابعة. وعندما تتابع شخصًا ما، لا يتم ملء خلفية زر المتابعة، وعندما لا تتابع شخصًا ما، فإنه يتم ملء خلفية زر المتابعة بالألوان.

وكما أشار الكاتب بريان ميرشانت، فإن هذا هو عكس الطريقة التي كان يعمل بها زر المتابعة من قبل. لذلك كن حذرًا حتى لا تقوم بإلغاء متابعة الأشخاص عن طريق الخطأ.

وقد تبدو هذه التعديلات ثانوية في الوقت الحالي. ولكن قد تصبح أكثر أهمية مع طرح المنصة لمجموعة ميزاتها الموسعة. وذلك لأنها تمنح الشركة طريقة للتأكيد على إجراءات معينة تريد أن يتخذها المستخدم.

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